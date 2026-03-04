Irã anuncia fechamento do Estreito de Ormuz e provoca alerta no mercado de petróleo

Por Flipar

A medida, atribuída ao comandante da Guarda Revolucionária, foi uma resposta à morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, por forças militares de Estados Unidos e Israel. 

 
O Estreito de Ormuz é uma faixa de mar que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e, consequentemente, ao Oceano Índico. Localizado entre o Irã, ao norte, e Omã e Emirados Árabes Unidos, ao sul, o corredor marítimo tem cerca de 50 quilômetros em seu ponto mais estreito, com canais de navegação ainda menores para entrada e saída de navios. 
Sua posição estratégica o transforma em uma das passagens mais sensíveis do planeta do ponto de vista geopolítico. A importância do Estreito de Ormuz é sobretudo energética e comercial. Por ele transita uma parcela significativa do petróleo exportado por países do Golfo, como Arábia Saudita, Kuwait e Iraque, além do próprio Irã. 
Qualquer ameaça de bloqueio provoca imediata instabilidade nos mercados internacionais, eleva o preço do barril e amplia tensões diplomáticas, já que o estreito é considerado vital para o abastecimento energético de economias na Ásia, na Europa e em outras regiões do mundo.
Estreito de Malaca – Uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta, conectando o Oceano Índico ao Mar do Sul da China e ao Pacífico. Ele se localiza entre a Malásia e Indonésia, tendo Singapura em sua extremidade sul. 
Com cerca de 800 quilômetros de extensão, o Estreito de Malaca exige navegação cuidadosa. Por ele passa grande parte do comércio entre a Ásia e a Europa, incluindo petróleo destinado a países como China e Japão. Sua relevância econômica e estratégica faz dele um ponto sensível para o comércio global.
Estreito de Gibraltar – É a passagem marítima que conecta o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo, separando o sul da Europa do norte da África. Ele fica entre a Espanha e Marrocos, tendo em uma de suas extremidades o território britânico de Gibraltar, ligado ao Reino Unido. 
Ao longo da história, o Estreito de Gilbratar foi rota essencial para comércio, migrações e operações militares. Seu controle sempre teve enorme importância geopolítica, especialmente para as potências marítimas europeias.
Estreito de Bósforo – É a passagem natural que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara, conectando, por extensão, ao Mar Mediterrâneo. Ele corta a cidade de Istambul e divide a Turquia entre os continentes europeu e asiático. 
Com cerca de 30 quilômetros de extensão e trechos bastante estreitos, o Bósforo é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. Por ele passam navios de países banhados pelo Mar Negro, como Rússia e Ucrânia, escoando grãos, petróleo e outras mercadorias. Seu controle é regulado por acordos internacionais, dada sua importância geopolítica e econômica.
O Estreito de Bab el-Mandeb – Conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Áden e, por consequência, ao Oceano Índico, sendo uma das passagens mais estratégicas do comércio global. Ele separa a costa do Iêmen, na Península Arábica, do Djibuti e da Eritreia, no Chifre da África. 
Com cerca de 30 quilômetros em seu ponto mais estreito, funciona como corredor essencial para navios que seguem em direção ao Canal de Suez. Por ali transitam petróleo, gás e mercadorias entre a Europa e a Ásia, o que torna a região altamente sensível a conflitos e instabilidades políticas.
Estreito de Bering – É a passagem marítima que liga o Oceano Pacífico ao Oceano Ártico, separando os continentes da Ásia e da América do Norte. Ele fica entre a Rússia, a oeste, e o estado do Alasca, nos Estados Unidos, a leste.
Em seu ponto mais estreito, o Bering tem cerca de 85 quilômetros de largura, e abriga as ilhas Diomedes, que marcam a proximidade entre Rússia e Estados Unidos. Atualmente, tem relevância estratégica crescente devido às rotas do Ártico e às tensões geopolíticas entre Moscou e Washington.
Estreito de Dover – É o trecho mais estreito do Canal da Mancha, ligando o Mar do Norte ao Atlântico. Ele separa a Reino Unido da França, com cerca de 34 quilômetros no ponto mínimo. 
 O Estreito de Dover é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo e abriga o Eurotúnel, conexão ferroviária submarina entre os dois países.
Estreito da Dinamarca – Liga o Oceano Atlântico Norte ao Mar da Groenlândia, entre a Groenlândia e a Islândia. É conhecido por abrigar uma das maiores cataratas submarinas do mundo, formada por correntes oceânicas frias e densas. Tem relevância climática e estratégica no contexto das rotas do Atlântico Norte.
Estreito de Magalhães – É a passagem natural que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico ao sul do continente americano. Ele corta o extremo da Chile e separa o continente da Terra do Fogo, sendo descoberto em 1520 pela expedição de Fernão de Magalhães. Antes do Canal do Panamá, era uma das principais rotas marítimas entre os dois oceanos.
Estreito de Yucatán – Liga o Golfo do México ao Mar do Caribe, entre a México e Cuba. É uma importante via de circulação de correntes marítimas que influenciam o clima da região, além de rota relevante para o transporte marítimo no Caribe.
