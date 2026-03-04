Prestes a dar à luz, Hailee Steinfeld não comparece ao Actor Awards, que consagrou “Pecadores” como melhor elenco

Recentemente, Steinfeld refletiu sobre a fase final da gravidez e descreveu o momento como profundamente introspectivo e transformador. A atriz afirmou que tem vivido conversas silenciosas consigo mesma enquanto se prepara para a maternidade, além de imaginar como será a nova rotina da família. Segundo ela, a sensação é de expansão e expectativa diante da chegada de alguém que o casal já ama intensamente.