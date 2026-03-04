Prestes a dar à luz, Hailee Steinfeld não comparece ao Actor Awards, que consagrou “Pecadores” como melhor elenco

Por Flipar
“Pecadores” conta no elenco com Michael B. Jordan, que interpreta dois irmãos gêmeos centrais à narrativa; Hailee Steinfeld, que dá vida a Mary, uma jovem cuja história pessoal se conecta diretamente a um dos irmãos, além de Delroy Lindo, Jack O’Connell; Wunmi Mosaku; Jayme Lawson; Omar Benson Miller; e Li Jun Li.
Hailee Steinfeld não compareceu à cerimônia, apesar da indicação. Sua ausência aconteceu poucas semanas antes do nascimento de seu primeiro filho com o marido, Josh Allen, quarterback do time de futebol americano, Buffalo Bills, o que indica que a atriz optou por se manter afastada devido à proximidade do parto.
Os rumores sobre o relacionamento entre Hailee Steinfeld e Josh Allen começaram em 2023, quando o casal foi visto junto pela primeira vez. Eles oficializaram o namoro ao publicar uma foto no Instagram, em julho de 2024. O noivado ocorreu em novembro do mesmo ano. O casamento foi celebrado em maio de 2025 e, em dezembro, anunciaram que estavam à espera do primeiro filho.
Recentemente, Steinfeld refletiu sobre a fase final da gravidez e descreveu o momento como profundamente introspectivo e transformador. A atriz afirmou que tem vivido conversas silenciosas consigo mesma enquanto se prepara para a maternidade, além de imaginar como será a nova rotina da família. Segundo ela, a sensação é de expansão e expectativa diante da chegada de alguém que o casal já ama intensamente.
Sua última aparição em premiações ocorreu no Globo de Ouro de 2016, quando desfilou sozinha pelo tapete vermelho usando um vestido rosa da Prada e joias Repossi. Na ocasião, Allen não a acompanhou, pois disputava um jogo dos playoffs da NFL. Em entrevista, o jogador afirmou que encara a paternidade com orgulho, embora reconheça que o aprendizado acontecerá na prática, dia após dia.
Hailee Steinfeld, nascida em 11 de dezembro de 1996, em Los Angeles, Califórnia, foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante aos 14 anos por sua performance de estreia no cinema. Desde então, construiu uma carreira consistente em filmes e séries.
Criada principalmente no bairro de Sherman Oaks, em Los Angeles, Steinfeld é filha de Cheri Steinfeld, designer de interiores, e Peter Steinfeld. Seu irmão mais velho, Griffin Steinfeld, é piloto de automobilismo. Aos oito anos, decidiu seguir a carreira artística após ver uma prima participar de um comercial e, por orientação da mãe, iniciou aulas de interpretação antes de começar a fazer testes.
Depois, passou a atuar em filmes estudantis e anúncios publicitários. Também trabalhou como modelo, tendo seu primeiro contrato com a marca Gap Inc. Sua estreia na televisão ocorreu em 2007, em um episódio da sitcom da Fox “Back to You”.
Depois de superar milhares de candidatas, conquistou seu primeiro papel no cinema em “Bravura Indômita”, adaptação do romance de Charles Portis. No filme de 2010, interpretou uma adolescente que busca o assassino do pai no Arkansas e no Território Indígena após a Guerra Civil. Atuou ao lado de Jeff Bridges, Josh Brolin e Matt Damon e recebeu sua primeira indicação ao Oscar na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.
Seu próximo papel de destaque foi como protagonista feminina em “Romeu e Julieta”, adaptação da obra de William Shakespeare com roteiro de Julian Fellowes. Em seguida, participou de produções como “Ender’s Game: O Jogo do Exterminador”, “3 Dias para Matar”, “Dívida de Honra”, “Um Refúgio” e “Drama em Família”.
No mesmo período, protagonizou “Escola de Espiões”, como Megan Walsh, e “Tempo Contado”, como Cate Barrow. Também recebeu elogios por sua atuação em “Quase 18”, no papel de Nadine, considerada sua melhor performance desde “Bravura Indômita”.
Em 2018, apostou em produções de grande orçamento e estrelou “Bumblebee”, filme da franquia ?Transformers?, como Charlie, uma adolescente que descobre que seu Fusca amarelo é, na verdade, um robô alienígena. No mesmo ano, dublou Gwen Stacy em “Homem-Aranha: No Aranhaverso” e reprisou a personagem em “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, de 2023.
Em 2025, estrelou o thriller sobrenatural “Pecadores”. Para interpretar Mary, personagem multirracial, pesquisou sua própria genealogia, que inclui pai judeu e avô materno filipino e afro-americano. Em entrevista ao programa “Good Morning America”, afirmou que o processo aprofundou sua compreensão da história familiar e fortaleceu sua conexão com seus ancestrais.
Paralelamente à atuação, Steinfeld investiu na sua carreira musical. Após “A Escolha Perfeita 2”, assinou contrato com a Republic Records, subsidiária da Universal Music Group e, em agosto de 2015, lançou o single ?Love Myself?, seguido três meses depois pelo miniálbum “Haiz”.