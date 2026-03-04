“O Morro dos Ventos Uivantes”: história, polêmicas e adaptações do clássico

Por Flipar
Nas redes sociais, parte do público acusou o filme de distorcer a essência da obra original e o principal foco das críticas foi o tom do material promocional, que, segundo os comentários, não representa com fidelidade a tensão emocional e psicológica que marca o romance. A diretora, por sua vez, defendeu o longa e afirmou que o título estilizado entre aspas já mostra que sua intenção nunca foi realizar uma adaptação tradicional, mas sim apresentar uma releitura autoral.
Outro ponto de debate envolve o elenco. A escolha de Margot Robbie para interpretar Catherine foi questionada pela diferença de idade em relação à personagem original. Já no caso de Heathcliff, críticos alegam que a nova versão teria suavizado ou ignorado aspectos raciais considerados centrais para compreender os conflitos e preconceitos retratados na narrativa.
O longa adapta o clássico da literatura inglesa publicado em 1847 por Emily Brontë, que assinou a obra sob o pseudônimo masculino Ellis Bell. Trata-se do único romance da autora que é marcado por temas como amor, posse, vingança e reconciliação, além de ser influenciado pelo Romantismo e pela tradição da ficção gótica.
Emily Brontë nasceu em 30 de julho de 1818, em Thornton, West Yorkshire, e faleceu em 19 de dezembro de 1848, aos 30 anos. Cresceu na vila de Haworth ao lado das irmãs e do irmão Branwell. Sua irmã mais velha, Charlotte Brontë, nascida em 1816, foi a autora de ?Jane Eyre?, publicado sob o pseudônimo ?Currer Bell?. A irmã mais nova, Anne Brontë, nascida em 1820, escreveu ?Agnes Grey? e ?A Moradora de Wildfell Hall?, sob o pseudônimo ?Acton Bell?.
Já na edição de 1850, Charlotte Brontë revisou o texto original, corrigiu problemas de pontuação e ortografia, ademais de suavizar o forte dialeto de Yorkshire presente nas falas de alguns personagens. Além disso, escreveu um prefácio.
No Brasil, a primeira tradução foi publicada em 1938 pela Editora Globo, com tradução de Oscar Mendes. Em 1947, Rachel de Queiroz realizou uma nova tradução para a Editora José Olympio. A obra também já foi publicada com o título ?A Colina dos Vendavais?.
Em 2011, ?O Morro dos Ventos Uivantes? ganhou uma nova adaptação dirigida por Andrea Arnold, vencedora do Oscar de Melhor Curta-Metragem em Live-Action por ?Wasp?. Kaya Scodelario interpretou Cathy, enquanto James Howson assumiu o papel de Heathcliff. O filme recebeu o prêmio Osella de Melhor Direção de Fotografia no Festival de Veneza.
Curiosidade: Bella Swan, da saga ?Crepúsculo? declarou que “Morro dos Ventos Uivantes” era seu livro favorito e, ao longo dos livros, ela fez diversas referências ao romance. Com o sucesso de “Crepúsculo”, a procura pelo clássicou aumentou. A editora HarperCollins, inclusive, lançou uma edição com uma capa que fazia referência à saga. No Brasil, uma das edições chegou a trazer um selo promocional com a frase: ?o livro favorito de Bella e Edward ? Crepúsculo?.?