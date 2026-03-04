Carta de pesquisadores pede fim do abate de jumentos no país

Por Flipar
A queda drástica da população de jumentos no país. Dados citados de FAO, IBGE e Agrostat indicam redução de 94 por cento entre 1996 e 2024. Em 1996, eram 1,37 milhão de animais. Hoje, são 78 mil.
A queda está associada principalmente à exportação de peles para a China, usadas na produção do ejiao (derivado do couro). O jumento, aliás, já não existe mais em certas partes da África e está em risco de extinção em vários países.
Apesar da legalidade no processo, há denúncias sobre a falta de um controle que impeça maus-tratos aos animais antes do abate. Em 2021, a BBC News Brasil destacou o impacto dessa atividade também no aspecto cultural.
A organização The Donkey Sanctuary estima que 5,9 milhões de jumentos são abatidos a cada ano para abastecer o mercado de ejiao, substância da medicina chinesa feita a partir do colágeno extraído da pele do jumento.
Esse produto vem sendo usado há séculos na China como medicamento natural contra insônia, anemia, sangramentos e sinais de envelhecimento.
Os produtores de ejiao costumavam usar peles de jumentos provenientes da própria China. Mas o número de jumentos no país despencou em 2021. E o país buscou fontes externas.
Ao mesmo tempo, o ejiao deixou de ser um produto de nicho de luxo para se tornar um item popular e amplamente disponível no mercado, acessível a muitas camadas da população, o que exigiu uma ampliação da produção.
Existem, aliás, diferenças entre vários tipos de equinos, embora as pessoas se confundam. Para finalizar a galeria, vejamos algumas peculiaridades.
Cavalo: É da espécie Equus ferus caballus, domesticado há milênios. Tem corpo grande, patas longas e é usado para montaria, tração e esporte.
Mula: É a filha de cavalo com jumenta. Também é estéril e usada para transporte, sendo robusta e obediente; fêmea é chamada de mula, e o macho de muar.
Inclusive, o personagem chamado de Burro na franquia “Shrek” não pode ser burro já que teve filhotes com a Dragão fêmea. Os burros são estéreis. Donkey deve ser jumento…