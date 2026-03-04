Creme de ricota, cream cheese ou requeijão, qual é mais saudável? Entenda as diferenças

Por Flipar
Requeijão: Tem como base a coalhada, formada quando o leite passa por coagulação ácida, processo que separa o soro da parte sólida.
Para que um produto seja rotulado especificamente como requeijão cremoso, a legislação determina uma composição mais restrita.
O termo “cremoso” é uma garantia de pureza e padrão. É o tipo mais comum vendido em copos de vidro ou plástico.
Nesse caso, deve conter apenas leite (ou leite reconstituído, feito com leite em pó dissolvido em água, com ou sem adição de gordura láctea) e pode incluir creme de leite, manteiga ou butter oil.
Textura: Pode ser mais firme ou pastosa, dependendo da versão (requeijão de corte ou de copo).
Cream cheese: Diferente do requeijão, o cream cheese é um produto resultante de um ciclo que envolve a pasteurização do leite, seguida por etapas de fermentação, aquecimento e homogeneização.
De acordo com os padrões regulatórios de queijos, o cream cheese é definido como um queijo de altíssima umidade e elevado teor lipídico, podendo variar entre as classificações de semi-gordo a extra gordo.
É uma alternativa interessante para quem busca cremosidade com menos calorias, mas é fundamental verificar o rótulo, já que a composição varia conforme a marca.
Cottage: Se destaca pela textura granulada, sabor suave, alto teor de proteína e baixo teor de gordura.
Por isso, é bastante indicado para quem deseja emagrecer ou ganhar massa muscular, ajudando na saciedade e na manutenção da massa magra.