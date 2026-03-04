Lagoa em Goiás inspira lendas e gera curiosidade

Por Flipar

A Lagoa Azul, também conhecida como “lagoa sem fundo” tem águas cristalinas azul-esverdeadas, além de alguns segredos.
Um desses mistérios é sua grande profundidade, estimada entre 220 e 300 metros.
Há relatos de tentativas de medição com cabos de até 600 metros, que mesmo assim não atingiram o fundo.
O mistério acaba alimentando lendas de que a lagoa seria um “portal para outro mundo” ou até “redemoinhos invisíveis” que engolem objetos e pessoas.
A Lagoa Azul foi formada por uma dolina, que consiste em uma cratera causada pelo desabamento de uma caverna calcária.
Sua cor intensa vem da profundidade e dos minerais das rochas calcárias.
Situada a aproximadamente 42 km do centro da cidade, o acesso à lagoa é feito pela GO-237, com entrada pelo Balneário Bucaína.
A chegada à lagoa é relativamente fácil, com uma trilha curta (cerca de 100 metros), porém íngreme e escorregadia, o que exige cautela.
A entrada é gratuita, mas requer autorização, pois a lagoa fica em uma propriedade privada.
É permitido nadar na parte superficial da lagoa com colete salva-vidas, enquanto o mergulho profundo é restrito a profissionais.
O horário da visitação vai de segunda à sexta, das 8h às 17h. O lugar fica fechado nos feriados.
O local não possui infraestrutura turística nem equipes de resgate, o que exige um certo cuidado por parte dos visitantes.
Embora a água cristalina pareça muito convidativa, as margens podem ser curtas em alguns pontos e a profundidade aumenta consideravelmente de forma abrupta.
Além da Lagoa Azul, Niquelândia oferece outras atrações naturais e históricas, como o Lago de Serra da Mesa (foto), a Cachoeira de São Bento e o povoado de Tupiraçaba (antiga Traíras).
Niquelândia, município onde fica a lagoa, fica no norte do estado, a cerca de 300 km de Goiânia.
Fundada originalmente como Arraial de São José, a cidade tem origem no ciclo do ouro e posteriormente ganhou importância com a exploração de níquel, mineral que lhe deu o nome atual.

Com uma população de cerca de 35 mil habitantes, Niquelândia vem se tornando um destino importante para promover o ecoturismo em Goiás.
