Ator Mário gomes vira presidente de honra de novo partido no Rio

Por Flipar
A própria sigla, através das redes sociais, fez o anúncio. Mário Gomes, vestido com camisa do Direita Brasil, fez um breve discurso onde apresenta uma importante pauta do partido – pedido que as Forças Armadas assumam a segurança do Rio.
“Ninguém aguenta mais tanta violência”, disse ele. Ainda não há, porém, confirmação sobre a candidatura do ator. Mario, aliás, tentou se eleger pelo Republicanos como deputado estadual, em 2022, e como vereador, em 2024 – ambas sem sucesso.
Em 16/09 de 2024, Mário Gomes publicou um vídeo nas redes sociais após ter sido despejado da mansão onde residia no Joá, Zona Oeste do Rio. ?Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo”, disse o ator.
“Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço. Minha filha mora de aluguel, e lá não tem espaço. A princípio, eu estou na rua, debaixo da ponte?, declarou, em entrevista ao jornal Extra.
O artista vivia no local desde 2002, junto com sua esposa e dois filhos, em um condomínio fechado próximo à praia da Joatinga (foto).
Ainda segundo informações do jornal, o imóvel, que tem vista para o mar, foi avaliado em mais de R$ 20 milhões, mas acabou sendo arrematado em leilão por R$ 720 mil.
Nas redes sociais, ele pede para que seus seguidores peçam ajuda marcando perfis de políticos como Pablo Marçal, Bia Kicis, Nikolas Ferreira e Jair Bolsonaro.
O ator já tinha virado notícia em março de 2017 quando chamou atenção ao ser visto vendendo hambúrguer e batata frita em uma praia no Rio. Nas décadas de 1970 e 1980, o ator chegou a ser um dos maiores galãs das novelas da TV Globo.
Sua estreia na TV foi em 1970, na telenovela “A Mansão dos Vampiros”, da extinta TV Excelsior. Em 1972, seguiu para a TV Globo, onde começou com papéis menores em novelas como “Bicho do Mato” e “A Patota”.
Em março daquele ano, o ator foi alvo de uma polêmica quando um jornal sensacionalista publicou uma matéria alegando que ele havia sido internado com uma cenoura presa no corpo.
O ator entrou com um processo contra o jornal, afirmando que a história era falsa e havia sido criada por vingança, mas o fato é que a notícia acabou afetando negativamente sua carreira.
Em 1984, Luís Carlos Travatti (Luca) em “Vereda Tropical”. Outras novelas importantes que Mário Gomes trabalhou foram: “Olho por Olho” (1988); “Rainha da Sucata” (1990); “Quatro por Quatro” (1995); “Uga Uga” (2000); e “A Favorita” (2008).
Ele também fez várias participações especiais, como em “Sai de Baixo” (1997), “Você Decide” (1998) e “Caça Talentos” (1998).
Em 2013, o ator precisou realizar um tratamento para tratar um diagnóstico de câncer na próstata. Em 2020, ele teve que fazer uma cirurgia para conter a doença.