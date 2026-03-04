Ator Mário gomes vira presidente de honra de novo partido no Rio

Por Flipar

A própria sigla, através das redes sociais, fez o anúncio. Mário Gomes, vestido com camisa do Direita Brasil, fez um breve discurso onde apresenta uma importante pauta do partido – pedido que as Forças Armadas assumam a segurança do Rio.
Reprodução de vídeo/Instagram/@partidodireitabrasil

“Ninguém aguenta mais tanta violência”, disse ele. Ainda não há, porém, confirmação sobre a candidatura do ator. Mario, aliás, tentou se eleger pelo Republicanos como deputado estadual, em 2022, e como vereador, em 2024 – ambas sem sucesso.
Reprodução de vídeo/Instagram/@partidodireitabrasil

Em 16/09 de 2024, Mário Gomes publicou um vídeo nas redes sociais após ter sido despejado da mansão onde residia no Joá, Zona Oeste do Rio. ?Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo”, disse o ator.
reprodução/instagram

“Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço. Minha filha mora de aluguel, e lá não tem espaço. A princípio, eu estou na rua, debaixo da ponte?, declarou, em entrevista ao jornal Extra.
reprodução/record tv

O artista vivia no local desde 2002, junto com sua esposa e dois filhos, em um condomínio fechado próximo à praia da Joatinga (foto).
wikimedia commons VinnyWiki

Ainda segundo informações do jornal, o imóvel, que tem vista para o mar, foi avaliado em mais de R$ 20 milhões, mas acabou sendo arrematado em leilão por R$ 720 mil.
reprodução/airbnb

Nas redes sociais, ele pede para que seus seguidores peçam ajuda marcando perfis de políticos como Pablo Marçal, Bia Kicis, Nikolas Ferreira e Jair Bolsonaro.
reprodução/instagram

O ator já tinha virado notícia em março de 2017 quando chamou atenção ao ser visto vendendo hambúrguer e batata frita em uma praia no Rio. Nas décadas de 1970 e 1980, o ator chegou a ser um dos maiores galãs das novelas da TV Globo.
divulgação/tv globo

Sua estreia na TV foi em 1970, na telenovela “A Mansão dos Vampiros”, da extinta TV Excelsior. Em 1972, seguiu para a TV Globo, onde começou com papéis menores em novelas como “Bicho do Mato” e “A Patota”.
reprodução/tv globo

Em março daquele ano, o ator foi alvo de uma polêmica quando um jornal sensacionalista publicou uma matéria alegando que ele havia sido internado com uma cenoura presa no corpo.
reprodução/instagram

O ator entrou com um processo contra o jornal, afirmando que a história era falsa e havia sido criada por vingança, mas o fato é que a notícia acabou afetando negativamente sua carreira.
divulgação/tv record

Em 1984, Luís Carlos Travatti (Luca) em “Vereda Tropical”. Outras novelas importantes que Mário Gomes trabalhou foram: “Olho por Olho” (1988); “Rainha da Sucata” (1990); “Quatro por Quatro” (1995); “Uga Uga” (2000); e “A Favorita” (2008).
divulgação/tv globo

Ele também fez várias participações especiais, como em “Sai de Baixo” (1997), “Você Decide” (1998) e “Caça Talentos” (1998).
divulgação

Em 2013, o ator precisou realizar um tratamento para tratar um diagnóstico de câncer na próstata. Em 2020, ele teve que fazer uma cirurgia para conter a doença.
reprodução/tv globo

