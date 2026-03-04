Fundado no século 18, município do interior de Goiás é eleito um dos destinos mais acolhedores do mundo

Por Flipar
Trata-se de Pirenópolis, eleito o 6º destino mais acolhedor do planeta de um ranking global divulgado pela Booking.com.
Segundo a plataforma, quase metade dos viajantes (45%) escolhe seu destino com base na simpatia dos moradores.
Pirenópolis é uma das cidades históricas mais charmosas do interior goiano, localizada a cerca de 150 quilômetros de Brasília e 120 quilômetros de Goiânia.
Conhecida carinhosamente como ?Piri?, a cidade goiana é um dos principais polos turísticos do Centro-Oeste.
Fundada em 1727 durante o ciclo do ouro, a então chamada Meia Ponte surgiu como um importante arraial minerador.
Com o declínio da mineração, a cidade preservou seu traçado colonial, o que hoje constitui um dos seus maiores atrativos turísticos.
O centro histórico é marcado por ruas de pedra, casarões coloridos e igrejas centenárias, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, um dos principais cartões-postais locais.
Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o conjunto arquitetônico mantém viva a atmosfera do Brasil colonial.
Além do patrimônio histórico, Pirenópolis também se destaca pela natureza exuberante. O município é cercado por dezenas de cachoeiras de águas cristalinas, como a do Abade e a do Lázaro.
Situada na região da Serra dos Pireneus, a cidade é cercada por trilhas e formações rochosas típicas do Cerrado.
O Parque Estadual da Serra dos Pireneus é um dos pontos mais procurados por quem busca ecoturismo, oferecendo mirantes e paisagens exuberantes da região.
A cultura local é outro ponto forte. As Cavalhadas, realizadas durante a Festa do Divino Espírito Santo, são uma das tradições mais conhecidas.
É nela que ocorrem as famosas encenações teatrais da luta entre mouros e cristãos. O evento atrai turistas de diversas partes do Brasil.
Com cerca de 25 mil moradores, o município completou 298 anos em outubro de 2025.
A colocação de Pirenópolis prova que a idade só aprimorou sua capacidade de encantar quem passa por seus casarões coloridos.