Quimono: mais que uma indumentária, um símbolo da alma japonesa

Surgido no Japão há séculos, o quimono consolidou-se como traje tradicional, marcado por cortes retos e tecidos ricos. Sua evolução acompanha mudanças sociais e políticas, refletindo tanto a estética quanto os valores da época.
Cada quimono é uma tela em movimento, onde estampas e bordados narram histórias. As cores e padrões não são meros adornos, mas símbolos que comunicam status, ocasião e até desejos espirituais.
Nos rituais japoneses, o quimono é protagonista. Casamentos, funerais e celebrações religiosas ganham significado especial quando tecidos e formas se alinham às tradições ancestrais.
No Brasil, imigrantes japoneses trouxeram quimonos cuidadosamente preservados. Esses trajes guardam lembranças de família e raízes culturais, tornando-se herança viva para as novas gerações.
Uma exposição homônima do livro que ficou aberta de 23/10/2025 a 8/2/2026 no Museu da Imigração Japonesa e no Pavilhão Japonês, chegou a reunir 25 peças. Já o livro, lançado em celebração aos 130 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, documenta cerca de 400 quimonos.
Com 240 páginas, a obra é organizada em capítulos temáticos. O livro conduz o leitor por rituais, memórias e celebrações, mostrando que cada peça é uma narrativa visual.
Durante a cerimônia, a apresentação sobre “Como vestir o quimono” mostrou que a peça exige técnica e respeito. O kitsuke, arte de vestir, conecta passado e presente, revelando que cada detalhe carrega significado.
Como herança, os quimonos são testemunhos de épocas passadas: preservam marcas do tempo e da imigração. Eles revelam não apenas estilos, mas também histórias de famílias que atravessaram oceanos levando consigo sua cultura. Registram mudanças sociais e políticas, funcionando como documentos visuais da história japonesa.
Com o tempo, os quimonos ganharam novas interpretações. Designers contemporâneos reinterpretam a peça, mostrando que tradição pode dialogar com inovação sem perder sua essência. A renovação acompanha a modernidade: tecidos novos e adaptações mostram como tradição e inovação podem coexistir em harmonia.
A arte de vestir o quimono, kitsuke, exige técnica e sensibilidade. Cada dobra e amarração carrega significado, transformando o ato de vestir em ritual.
Já o tomesode, quimono formal destinado a mulheres casadas, exemplifica como status social se traduz em vestimenta. Seus detalhes reforçam a importância da tradição secular.
No contexto brasileiro, o quimono tornou-se símbolo da presença japonesa. Ele aparece em festas, exposições e celebrações, reafirmando a contribuição cultural dos imigrantes para a diversidade nacional.
Assim, o quimono passa longe de se limitar a uma indumentária: ele é memória, arte e identidade. Ao entrelaçar passado e presente, continua a tecer histórias que unem Japão e Brasil, celebrando a riqueza da tradição.