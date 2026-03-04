A importância dos golfos na natureza e na economia

Por Flipar

Os golfos costumam ser formados por processos naturais como erosão, movimento das placas tectônicas ou submersão de vales costeiros.
NASA Domínio Público

Os golfos têm águas relativamente calmas, tornando-se ideais para portos naturais, atividades pesqueiras e rotas comerciais.
Alexey Komarov wikimedia commons

Veja agora alguns golfos que são importantes para a história, a cultura e a economia de diferentes regiões pelo mundo.
Un-Cruise Adventures wikimedia commons

Golfo do México: Localizado entre o sudeste dos Estados Unidos, México e Cuba, é um dos maiores do mundo, crucial para o transporte marítimo e pela exploração de petróleo.
flickr David Boudreaux

Com a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos e sua política voltada pata impor a soberania americana sobre territórios vizinhos, o Google anunciou em 27/1/2025 que, dependendo do local da pesquisa, o Golfo do México vai aparecer como Golfo da América.
flickr Adventures of KM&G-Morris

Temos uma prática antiga de aplicar mudanças de nome quando elas são atualizadas em fontes oficiais do governo. Quando os nomes oficiais variam entre os países, os usuários do Maps veem seus nomes locais oficiais. Todos no resto do mundo veem os dois nomes”, divulgou o Google sobre as buscas no Maps.
- Reprodução de internet

Golfo de Omã: Entre o Irã e Omã, liga o Mar da Arábia ao Golfo Pérsico, sendo importante por suas rotas de transporte de petróleo e sua posição estratégica.
US Navy - wikimedia commons

Golfo de Bengala: Na costa leste da Índia e em Bangladesh, é um dos maiores do mundo, importante para a pesca, biodiversidade e comércio asiático.
Harshakamanuru wikimedia commons

Golfo da Guiné: Na costa oeste da África, abriga importantes recursos petrolíferos e biodiversidade, além de estar no centro de rotas comerciais no Atlântico.
Francisco Anzola - Elmina Castle wikimedia commons

Golfo da Califórnia: Entre a península da Baixa Califórnia e o México continental, conhecido por sua rica biodiversidade e importância para o turismo e pesca na região.
Ana Beatriz Vega González wikimedia commons

Golfo de Aden: Entre o Iêmen e a Somália, conecta o Mar Vermelho ao Oceano Índico, estratégico para o comércio e conhecido por sua relevância geopolítica.
U.S. Department of Defense wikimedia commons

Golfo de Lion: Na costa sul da França, é crucial para a pesca, o turismo e atividades náuticas no Mediterrâneo.
Spedona - wikimedia commons

Golfo de Taranto: Na Itália, na costa do Mar Jônico, relevante por sua importância cultural, história marítima e economia regional.
LANZATE - TARANTO-ITALIA wikimedia commons

Golfo da Tailândia: Na costa sudeste da Ásia, essencial para pesca, transporte e como destino turístico.
Slyronit - wikimedia commons

Veja mais Top Stories