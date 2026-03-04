Crise do clima pode deixar o maior lago da Califórnia ‘inabitável’ para espécies

Por Flipar
Chamado de “Salton Sea”, o lago cobre uma área de 979 km², tem 56 km de extensão e está situado a 65 metros abaixo do nível do mar.
Ele se formou em 1905, quando o Rio Colorado transbordou e inundou um canal de irrigação perto de Palm Springs.
Esse incidente criou um dos lagos mais singulares do estado, mas também trouxe problemas ambientais que persistem até hoje.
Antes chamado de Lago Cahuilla, o Salton Sea já foi uma atração turística popular.
No auge de sua popularidade, entre as décadas de 1950 e 1960, o Salton Sea chegou a ser um destino turístico muito procurado, atraindo visitantes com atividades de pesca, esportes aquáticos e resorts à beira do lago.
Por não ter saída para o oceano, a água evapora rapidamente no clima desértico, deixando para trás altas concentrações de sal e produtos químicos.
Regiões do entorno como Bombay Beach, Salton City e Desert Shores, que se beneficiam do lago, agora se veem sob a possibilidade de perder esse tesouro.
Além disso, empresas e órgãos do governo estão disputando o uso da região, pois há interesse em explorar o lítio e a água do subsolo que existem por lá.
Um dos principais problemas do lago é que ele está secando rápido porque não tem para onde a água escoar.
Outra complicação é o fato de que, por conta da alta salinidade da água, peixes e outros animais têm dificuldade para sobreviver.
Por fim, um buraco gigante (dolina) espalha resíduos da irrigação das fazendas, piorando ainda mais a situação.
Diante disso, a Autoridade do Mar de Salton fez um alerta: se as ações para enfrentar esses problemas não forem reforçadas, a região pode ficar “inabitável”, tanto para pessoas quanto para animais.