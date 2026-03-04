Crise do clima pode deixar o maior lago da Califórnia ‘inabitável’ para espécies

Por Flipar

Chamado de “Salton Sea”, o lago cobre uma área de 979 km², tem 56 km de extensão e está situado a 65 metros abaixo do nível do mar.
Flickr - NASA

Ele se formou em 1905, quando o Rio Colorado transbordou e inundou um canal de irrigação perto de Palm Springs.

Reprodução/YouTube

Esse incidente criou um dos lagos mais singulares do estado, mas também trouxe problemas ambientais que persistem até hoje.
Wikimedia Commons/Grigory Heaton

Antes chamado de Lago Cahuilla, o Salton Sea já foi uma atração turística popular.
Tuxyso / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

No auge de sua popularidade, entre as décadas de 1950 e 1960, o Salton Sea chegou a ser um destino turístico muito procurado, atraindo visitantes com atividades de pesca, esportes aquáticos e resorts à beira do lago.
Wikimedia Commons/Derrickruthless

Por não ter saída para o oceano, a água evapora rapidamente no clima desértico, deixando para trás altas concentrações de sal e produtos químicos.
Tuxyso / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Regiões do entorno como Bombay Beach, Salton City e Desert Shores, que se beneficiam do lago, agora se veem sob a possibilidade de perder esse tesouro.
Reprodução/YouTube

Além disso, empresas e órgãos do governo estão disputando o uso da região, pois há interesse em explorar o lítio e a água do subsolo que existem por lá.
Wikimedia Commons/Dicklyon

Um dos principais problemas do lago é que ele está secando rápido porque não tem para onde a água escoar.
Wikimedia Commons/Daniel Mayer (mav)

Outra complicação é o fato de que, por conta da alta salinidade da água, peixes e outros animais têm dificuldade para sobreviver.
Wikimedia Commons/Nandaro

Por fim, um buraco gigante (dolina) espalha resíduos da irrigação das fazendas, piorando ainda mais a situação.
Reprodução/YouTube

Diante disso, a Autoridade do Mar de Salton fez um alerta: se as ações para enfrentar esses problemas não forem reforçadas, a região pode ficar “inabitável”, tanto para pessoas quanto para animais.
Reprodução/YouTube

