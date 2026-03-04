Esses países são os únicos cortados pela Linha do Equador

Por Flipar

EQUADOR -No Equador, país que leva o nome da linha, ela passa pelo município de Lago Agrio.

Dr.A.Hugentobler wikimedia commons

Mas a linha também passa por uma capital: Macapá, no Amapá. Ali fica, inclusive, um monumento (o Marco Zero) que celebra a passagem da Linha do Equador.

Albenir Souza wikimedia commons

O país tem uma vasta cobertura florestal, com rios caudalosos e montanhas vulcânicas fumegantes.
Ishidro WIKIMEDIA COMMONS

Aqui cabe uma curiosidade geográfica e histórica: a capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, fica na margem norte do Rio Congo, enquanto Brazzaville, capital da República do Congo, fica na margem sul.

Marcel Buob wikimedia commons

É o único caso no planeta em que duas capitais de países se separam por um rio, uma estando diante da visão da outra.

Youtube/África do Jeito Que Nunca Viu

Um monumento mostra a posição da Linha do Equador no ilhéu das Rolas.

Husond wikimedia commons

GABÃO – A Linha do Equador também passa pelo Gabão, país com muitas riquezas naturais. Inclusive, 10% do território formam um parque nacional protegido desde 2003.

Imagem de Luns-Brunet BOUDENGUE-WAMBA por Pixabay

SOMÁLIA – O país que fica na região conhecida como Chifre da África é cortado pela Linha do Equador na parte sul, próximo à cidade de Kismayo.

Abdirisak wikimedia commons

