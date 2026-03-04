A origem do jiu-jitsu remonta ao JapÃ£o feudal, onde era praticado por guerreiros samurais. O objetivo era desenvolver mÃ©todos eficazes de defesa quando o combate corpo a corpo se tornava inevitÃ¡vel. Com o tempo, a prÃ¡tica ganhou regras e passou a ser ensinada de forma sistemÃ¡tica.