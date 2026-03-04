Edifício ‘mais feio do Reino Unido’ que derreteu carros e virou ‘laboratório’ para projetos arquitetônicos

Por Flipar

Anos atrás, porém, o arranha-céu ganhou notoriedade por outra razão: sua fachada refletiu a luz do sol com tanta intensidade que chegou a danificar carros estacionados na rua.
Luke Hecht/Unsplash

O design côncavo da fachada de vidro do edifício, escolhido por razões estéticas, acabou criando um fenômeno físico perigoso.
RGY23/Pixabay

Ao refletir a luz solar, a curvatura do edifício concentrava os raios em um ponto focal específico na rua, agindo como uma lente gigante.
Reprodução/YouTube

Em determinados horários, o calor acumulado foi suficiente para deformar retrovisores e peças plásticas de veículos.
Reprodução/YouTube

Primeiro, foram instaladas estruturas de sombreamento (brises) para dispersar a radiação e eliminar o foco de calor.
Flickr - sebastiandoe5

O 20 Fenchurch Street foi projetado pelo renomado arquiteto uruguaio Rafael Viñoly e foi concluído em 2014. Tem aproximadamente 160 metros de altura.
Rene Gossner/Pixabay

O design foi estratégico; como os andares superiores são maiores, os desenvolvedores conseguiram cobrar aluguéis mais caros por espaços com vistas privilegiadas e mais metros quadrados.
Thom Law/Unsplash

Em 2015, o edifício ganhou a Carbuncle Cup, um “prêmio” dado pela revista Building Design ao edifício mais feio do Reino Unido completado naquele ano.
Thom Law/Unsplash

