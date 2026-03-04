Manga: fruta popular aumenta imunidade e combate inflamações

Por Flipar
Assim, a manga possui raízes na Ásia, com seu cultivo na Índia há mais de cinco mil anos. Ela, então, se tornou uma fruta nacional em três países diferentes: Índia, Paquistão e Filipinas.
Os portugueses, ao se estabeleceram no sul da Índia, adotaram o vocábulo “manga” a partir de palavras locais, principalmente do tâmil (“mankay”) e do kerala (“mangga”). Essa palavra foi então transmitida aos britânicos, que a adaptaram para “mango” em inglês.
Afinal, os portugueses introduziram a manga na África, onde foi cultivada em regiões como Mogadíscio (Somália), de acordo com relatos de Ibn Battuta no século XIV.
Além disso, os portugueses trouxeram a manga para o Brasil no século XVI, plantando-a inicialmente no Rio de Janeiro e depois a espalhando por todo o país.
A manga possui um valor cultural e econômico significativo, sendo uma fruta popular no Brasil, com um mercado interno e externo robusto.
Existem centenas de variedades de manga pelo mundo, com diferentes formas, cores, sabores e aromas. No mercado brasileiro, as principais variedades comercializadas são a Tommy Atkins, Palmer, Rosa, Espada, Coração de boi, Haden, Keitt e Kent.
Economicamente, o cultivo da manga gera empregos, impulsiona a economia local e internacional, e contribui para a balança comercial brasileira. O caroço deste fruto pode ser plantado para gerar uma nova mangueira.
Em algumas regiões, a mangueira e a manga possuem um significado simbólico, representando a fertilidade, a abundância e a natureza.
A manga é uma fruta muito apreciada no Brasil, sendo consumida em diversas formas, como fresca, sucos, doces, compotas e sorvetes.
Dessa forma, ela é uma excelente fonte de vitamina C, que é um poderoso antioxidante e ajuda a fortalecer o sistema imunológico.
Contém vitamina A e carotenoides, que são importantes para a saúde dos olhos e podem ajudar a prevenir problemas como degeneração macular e catarata. Os antioxidantes como luteína e zeaxantina, presentes na fruta, também contribuem para diminuir os danos oculares.
As fibras presentes na manga ajudam a regular o intestino, prevenindo a constipação e promovendo uma melhor saúde digestiva. Possui também na sua composição a mangiferina e a benzofenona que tem efeito protetor para o estômago.
Os antioxidantes, como a vitamina C e os polifenóis, da manga ajudam a combater os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele.
A manga contém potássio, que ajuda a regular a pressão arterial, e antioxidantes que podem contribuir para a saúde do coração. Assim, ela melhora o funcionamento das artérias e ajuda a evitar infarto, insuficiência cardíaca e derrame cerebral.
A mangiferina, o ácido gálico e a benzofenona presentes na manga têm propriedades anti-inflamatórias sendo muito úteis no tratamento de inflamações do intestino como a colite ulcerativa ou doença de Crohn.
Por outro lado, a manga tem bastante frutose, que é um tipo de açúcar encontrado naturalmente na fruta e que, quanto mais madura, maior será a sua quantidade. Mas o açúcar natural desta fruta não causa picos de glicose no sangue como o açúcar adicionado aos biscoitos.
A manga é uma fruta muito versátil e inclusive a sua casca pode ser consumida, ao natural ou em preparações como suco. Refrescante e saboroso, esse líquido ajuda a renovar suas energias e geralmente acompanha as principais refeições.
Da mesma forma que outras frutas, a manga também pode aparecer em outras receitas, como em doces, geleias, vitaminas e sorvetes.
Então, para agradar tanto quem busca receitas salgadas quanto doces, existem saborosas e diferentes opções com a presença da manga. Dentre as opções, estão: frango com manga, lagosta ao molho da fruta, gelatina, mousse, pudim, sorvete e risoto.
O morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, recebeu esse nome devido à grande quantidade de árvores deste fruto que existiam na região. Por lá, um grupo de sambistas criou a Estação Primeira de Mangueira, uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio, em 1928.
Em 1993, a agremiação levou para a Sapucaí um enredo sobre a manga (fruta). Com um samba muito popular, conduzido por Jamelão (Dessa fruta eu como até o caroço), a verde e rosa ficou em quinto lugar naquele certame, que coroou o título do Salgueiro.