Cerâmica revela que havia cobrança de imposto em Jerusalém antes de Cristo

O texto menciona o “primeiro dia do mês de Av” e um oficial chamado “portador das rédeas”, responsável pela comunicação entre a corte assíria e os reinos subordinados. Segundo o assiriólogo Peter Zilberg, o fragmento seria parte de um selo usado para autenticar documentos oficiais.
A peça, datada entre os séculos 8 e 7 a.C. e anunciado pela Autoridade de Antiguidades de Israel, reforça relatos bíblicos sobre tributos pagos por reis como Ezequias, Manassés e Josias.
Em abril de 2025, um grupo de arqueólogos afirmou ter descoberto, na própria cidade de Jerusalém, indícios que podem apontar para o túmulo de Jesus, como descrito na Bíblia.
Uma das cidades mais antigas e importantes do mundo, Jerusalém tem uma história que remonta a milênios; conheça sua história e curiosidades!
A Via Dolorosa, a Igreja do Santo Sepulcro (local da crucificação e ressurreição de Jesus) e outros locais bíblicos atraem peregrinos.
A cidade abriga a Esplanada das Mesquitas, onde se encontram a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. De acordo com a tradição islâmica, foi dali que o profeta Maomé ascendeu aos céus durante a Noite da Ascensão.
A cidade de Jerusalém é dividida em duas partes principais: a Ocidental, de maioria judaica e sob controle israelense desde 1948;
Além de seu valor religioso, Jerusalém possui um imenso patrimônio arqueológico e cultural. O Museu de Israel, por exemplo, hospeda o famoso Santuário do Livro (com os Manuscritos do Mar Morto), oferecem uma visão profunda da história milenar da região.
Apesar de sua beleza espiritual e cultural, Jerusalém também é um lugar marcado por tensões e conflitos. A coexistência entre comunidades muitas vezes é desafiada por disputas territoriais, políticas e religiosas.