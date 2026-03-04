Neozelandês tem nome que leva 20 minutos para ser lido

Por Flipar
Ele nasceu com um nome simples: Laurence Gregory Watkins. Porém, em 1992, ele decidiu incluir 2.250 palavras para conseguir entrar no Livro dos Recordes.
“O único que eu tinha chance de bater era adicionar mais nomes do que o atual detentor”, confessou.
Determinado, Laurence levou o caso até o Tribunal Superior da Nova Zelândia, que acabou permitindo a mudança.
Contudo, seu nome completo exige espaço: ocupa sete páginas na certidão de nascimento e demandou seis páginas a mais no passaporte.
?Com passaportes digitais, o novo só mostra meu nome mais curto e diz que tenho outros 2.249 na página de observações”, contou ele, em entrevista à CNN.
“Se eu viajar, ainda tenho que levar uma cópia da minha certidão de nascimento comigo, caso alguém peça para vê-la”, relatou.
Seu nome é tão longo que nenhum sistema eletrônico consegue armazená-lo inteiro, por exemplo. Com isso, ele é obrigado a usar versões abreviadas em praticamente todos os documentos.