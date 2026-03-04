Pesquisa revela erros cometidos por brasileiros na hora de higienizar e manusear alimentos

A pesquisa identificou que apenas 28,5% das pessoas higienizam frutas corretamente e 37,7% fazem a limpeza adequada de hortaliças.
O recomendado é usar água corrente e depois deixar de molho por 15 min em solução clorada (1 colher de sopa de água sanitária própria para alimentos por litro de água).
Outro dado relevante mostrou que mais de 39% dos brasileiros deixam alimentos descongelando fora da geladeira e 18,3% usam água para acelerar o processo, práticas que aumentam o risco de proliferação de microrganismos.
Nesses casos, o micro-ondas também pode ser usado, desde que o preparo seja feito imediatamente após o descongelamento.
O consumo de carnes e ovos mal cozidos eleva o risco de doenças como a Salmonella, pois não atingem a temperatura de segurança (acima de 60 °C).
Em relação ao transporte, 81% não usam bolsas térmicas. Alimentos refrigerados devem ser os últimos a sair do mercado e os primeiros a entrar na geladeira em casa.
Guardar primeiro produtos congelados ao chegar do mercado é um hábito feito por 53,4% dos entrevistados e também é considerado uma prática positiva.
Além disso, 47,5% das pessoas mantém os ovos na geladeira e 63% evitam o consumo de alimentos vencidos. Armazenar sobras em menos de duas horas também foi algo mencionado.
Os especialistas ressaltam que, além da mudança de hábitos individuais, é fundamental investir em educação alimentar e melhoria das condições de saneamento básico, medidas essenciais para reduzir riscos e prevenir surtos de DTHA.
