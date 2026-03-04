Faróis encantadores pelo mundo: guias dos navegantes

Por Flipar
Geralmente, os faróis são tão atraentes que se tornam ponto de visitação de turistas em diferentes partes do mundo. Veja alguns dos mais espetaculares faróis do mundo.
Kiz Kulesi, Turquia – Fica em Istambul. Construído em 408 a.C, com o objetivo de controlar os navios persas entre o lado ocidental e oriental.
St. Joseph Lighthouse, Estados Unidos – Fica no Lago Michigan e chama atenção pelas formações de gelo que cobrem parte da estrutura da torre por causa das ondas que batem nas épocas geladas.
Farol de Enoshima, Japão – Inaugurado em 2003 na Ilha de Enoshima para celebrar o 100º aniversário da companhia elétrica da cidade. Com 40m de altura, tem vista panorâmica do monte Fuji, da Península de Izu, das montanhas de Tanzawa e Hakone, da Península de Miura.
Farol de Aveiro, Portugal – Construído entre 1885 e 1893, foi reformado em 1929. É feito de pedra e fica 66 metros acima do nível do mar. É o maior farol de Portugal.
Farol de Ouistreham, França – Construído no início do século 20, foi automatizado nos anos 1990. Tem famosas lentes Fresnel, que permitem ao farol retornar seus próprios feixes de luz. Tem 38m de altura e 171 degraus, na praia Ouistreham-Riva Bella, na Normandia.
Farol do Petit Minou, França – Fica na enseada de Brest, em Plouzané, cidade bretã de Finistère. Construído entre 1694 e 1697, faz parte de uma antiga fortificação.
Farol de La Jument, França – Construído entre 1904 e 1911, fica a 2 km da ilha de Ouessant e é um dos faróis mais espetaculares da costa francesa. –
Esse farol foi cenário de uma foto histórica. Em 1989, Jean Guichard registrou o faroleiro Theophile Malgorn com a porta aberta em meio a gigantescas ondas. Mas Malgorn fechou logo a porta ao ver a fúria das águas. A tela é tão famosa que reproduções são vendidas pela internet.