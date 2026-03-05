Cidade preserva curiosa lenda de ‘santo sem corpo’ no Ceará

Por Flipar
Na época, a prefeitura encomendou uma estátua monumental do padroeiro para ser erguida no Morro do Serrote do Cágado.
O local se tornou um ponto de visitação, atraindo turistas e ganhando o apelido de “Rua da Cabeça”.
Apesar da deterioração da peça, há movimentos que defendem sua restauração ou tombamento como patrimônio cultural.
Paralelamente, existe um projeto em andamento para a construção de um novo Complexo Religioso de Santo Antônio no morro, com uma nova estátua de 36 metros.
O município de Caridade fica localizado na microrregião de Canindé, a cerca de 94 km de Fortaleza.
Com cerca de 16 mil habitantes, a cidade tem forte tradição religiosa e uma história que remonta ao ciclo do gado.
Outras celebrações importantes incluem a Coroação de Nossa Senhora (com mais de um século de tradição) e o espetáculo da Paixão de Cristo, na Sexta-feira Santa.