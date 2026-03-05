Conheça jardins e palácios persas que atraem turistas ao Irã quando os tempos não são de guerra

Por Flipar
Os jardins persas foram concebidos como reflexos do paraíso, onde água, sombra e flores se equilibram. Cada espaço se torna um microcosmo de ordem e serenidade, bem como a geometria rigorosa transmite a ideia de eternidade. Assim, o visitante sente que caminha em um mundo idealizado.
Localizado em Teerã, o Palácio de Golestan – que acabou sofrendo danos com ataque por causa do conflito – combina influências persas tradicionais com toques europeus. Por isso, seus salões luxuosos e mosaicos coloridos revelam a abertura cultural da dinastia Qajar. Ao mesmo tempo, os jardins ao redor reforçam a ligação com a natureza.
O Jardim de Fin é um dos mais famosos do Irã, pois exemplifica o modelo clássico persa. Com canais de água cristalina e ciprestes alinhados, transmite frescor em meio ao deserto. Além disso, sua história está ligada a eventos políticos marcantes. Visitar Fin é mergulhar em arte e memória.
Em Isfahan, o Palácio das Quarenta Colunas encanta pela ilusão criada no reflexo da água, e a arquitetura se multiplica ao ganhar aura mágica. Além disso, seus murais narram batalhas e celebrações da era safávida. Portanto, Chehel Sotoun é tanto arte quanto propaganda política.
Construído em terra árida, o Jardim de Shazdeh mostra como a engenharia persa domava o ambiente. Graças a canais e terraços, a água desce em cascatas que refrescam o espaço. Ao mesmo tempo, a vegetação contrasta com o deserto ao redor. Assim, o jardim se torna um oásis de vida.
O complexo de Sa?dabad, em Teerã, reúne diversos palácios erguidos no século 20. Por isso, reflete a modernização do Irã sob os últimos xás. Além disso, cada edifício possui estilo próprio, do clássico ao contemporâneo. Visitar Sa?dabad é percorrer capítulos recentes da história persa.
O Jardim de Eram é famoso por sua exuberância botânica e pelo palácio central. Flores raras e árvores frutíferas criam um cenário de sonho. Além disso, Shiraz é conhecida como cidade dos poetas, o que reforça o caráter romântico do espaço.
Niavaran, em Teerã, foi residência da última família real iraniana. Sua arquitetura mistura tradição persa e modernidade ocidental, e os interiores revelam luxo e sofisticação. Niavaran é testemunho dos contrastes que marcaram o Irã pré-revolução.
Dowlat Abad é célebre por seu badgir, a torre de vento mais alta do Irã. Assim, o Jardim de Dowlat Abad, em Yazd, não apenas encanta, mas também mostra soluções climáticas engenhosas. Além disso, os vitrais coloridos criam jogos de luz fascinantes.
Situado na Praça Naqsh-e Jahan, em Isfahan, Ali Qapu era palco de recepções reais. Por isso, sua varanda oferece vista privilegiada da cidade. Além disso, os salões internos exibem decorações acústicas para música.
Pasárgada, fundada por Ciro, o Grande, abriga um dos primeiros jardins persas. Assim, o espaço reflete a ideia original de paraíso terrestre. Além disso, sua concepção influenciou séculos de arquitetura posterior. Pasárgada, portanto, é raiz e inspiração.
O Palácio de Talar-e Ashraf em Isfahan destaca-se pela ornamentação delicada, com espelhos e arabescos que criam uma atmosfera refinada. Além disso, sua função era receber dignitários estrangeiros. O palácio safávida, desse modo, revela diplomacia em forma de arte.
Afif-Abad combina palácio, museu e jardim em um só espaço. Dessa forma, une história militar e beleza paisagística. Além disso, sua coleção de armas mostra outro aspecto da cultura persa em uma diversidade reunida.
O ?Oito Paraísos? em Isfahan é exemplo de arquitetura simbólica. Cada espaço interno representa harmonia cósmica, e os jardins ao redor reforçam a ideia de equilíbrio. Portanto, o Palácio de Hasht Behesht é espiritualidade materializada.
Delgosha, ?alegria do coração?, é conhecido por suas laranjeiras perfumadas. O visitante sente a fusão entre aroma e paisagem em um palácio central que guarda desenhos em telas delicados. Prova de uma experiência sensorial completa.
O Palácio de Apadana, da era aquemênida, impressiona pela grandiosidade. Suas colunas imensas simbolizam poder imperial. Além disso, foi cenário de recepções diplomáticas: testemunho claro da força da antiga Pérsia.
Ao percorrer palácios e jardins persas, percebemos que cada espaço é mais que arquitetura: é filosofia, política e arte entrelaçadas. A tradição iraniana revela como o homem buscou recriar o paraíso na terra. A Pérsia, assim, vive em cada pedra e cada flor.