Catherine O’Hara recebe prêmio póstumo no Actors Awards 2026

Posteriormente, voltou a trabalhar com Eugene Levy na popular série de televisão “Schitt?s Creek”, exibida de 2015 a 2020, sobre uma família rica que perde sua fortuna e é forçada a viver na pequena cidade que dá nome à série. Por sua interpretação da ex-estrela de novela Moira Rose, conhecida por sua personalidade exagerada e sotaque peculiar, O?Hara ganhou um Emmy em 2020 e recebeu outras três indicações na categoria de Melhor Atriz em Série de Comédia.