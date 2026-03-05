Por Flipar
?No Ãºltimo mÃªs, tenho sentido bastante dor nas costas e no quadril. Minha equipe mÃ©dica me internou recentemente para observaÃ§Ã£o e realizaÃ§Ã£o de exames. Infelizmente, os exames mostraram que o cÃ¢ncer progrediu rapidamente no meu corpo e agora estou entrando nos estÃ¡gios finais da minha vida?, explicou ele em comunicado no Instagram.
Na mensagem, afirmou que decidiu tornar pÃºblica a informaÃ§Ã£o sobre o estÃ¡gio avanÃ§ado da doenÃ§a por considerar difÃcil comunicar cada pessoa individualmente. TambÃ©m destacou que pretende dedicar o tempo restante Ã famÃlia e aos amigos.
Quando as medidas de lockdown foram flexibilizadas e ele finalmente retornou ao barbeiro, o profissional percebeu que a mancha atrÃ¡s da orelha havia aumentado de tamanho de forma significativa. Diante disso, Finnian resolveu procurar um mÃ©dico para averiguar o que estava acontecendo.
ApÃ³s avaliaÃ§Ãµes, os mÃ©dicos confirmaram o diagnÃ³stico de melanoma maligno, e exames adicionais apontaram que o cÃ¢ncer havia se espalhado para o pescoÃ§o. Em fevereiro de 2022, ele passou por uma cirurgia de 12 horas para remover o tumor principal e 75 linfonodos do rosto e do pescoÃ§o, utilizando pele da coxa esquerda para reconstruÃ§Ã£o.
Desde entÃ£o, passou a incentivar a realizaÃ§Ã£o de exames preventivos e a conscientizaÃ§Ã£o sobre a doenÃ§a. Ele reforÃ§ou que o diagnÃ³stico precoce aumenta as chances de sobrevivÃªncia,alÃ©m de recomendar a verificaÃ§Ã£o regular da pele e encorajou quem enfrenta a doenÃ§a a buscar ajuda mÃ©dica e recorrer Ã s redes de apoio disponÃveis.
Na publicaÃ§Ã£o, o ator tambÃ©m relatou que, desde que soube da doenÃ§a, alcanÃ§ou diversos objetivos, como participar de mais de 30 episÃ³dios de uma sÃ©rie de TV, protagonizar um filme ainda inÃ©dito, comprar a prÃ³pria casa, se casar com Louise e celebrar o nascimento da filha do casal.
Garbutt Ã© casado com Louise Agnew, a quem se refere como sua melhor amiga. O casal tem uma filha chamada Saoirse, nascida em agosto de 2024, duas semanas apÃ³s o diagnÃ³stico de estÃ¡gio IV. Sobre a filha, ele declarou ser ?pai da menina mais incrÃvel, que nunca deixa de me fazer sorrir?.
Ele tambÃ©m agradeceu o apoio recebido ao longo dos anos e se colocou Ã disposiÃ§Ã£o para encontros e conversas com amigos e admiradores. ?Se alguÃ©m quiser se encontrar para tomar uma cerveja, um cafÃ© ou simplesmente conversar, por favor, entre em contato e podemos tentar organizar. Com amor, como sempre, Finnian?, concluiu.
Finnian Garbutt nasceu em Bangor, no Condado de Down, na Irlanda do Norte e estudou na Bangor Grammar School, onde se interessou pela atuaÃ§Ã£o aos 14 anos apÃ³s assistir a peÃ§as no Lyric Theatre, em Belfast. Ele se formou no Royal Welsh College of Music and Drama em julho de 2019 e, durante os estudos, recebeu o Emma Style Award e a bolsa FinTru Theatre Bursary.
Ele Ã© conhecido por interpretar o policial Ryan Power no drama policial da BBC Northern Ireland “Hope Street”, que estreou em 2020 e Ã© filmado em Donaghadee, no Condado de Down. O ator estreou na produÃ§Ã£o em 2023 e jÃ¡ participou de mais de 30 episÃ³dios.
Em 2024, dublou o curta de animaÃ§Ã£o “Break a Circle”, dirigido por Kalia Firester, no papel de Boy Racer. A produÃ§Ã£o retrata a destruiÃ§Ã£o de um antigo cÃrculo de pedras em uma cidade irlandesa isolada e aborda temas como preservaÃ§Ã£o ambiental e isolamento juvenil.
AlÃ©m de “Hope Street”, Garbutt atuou na sÃ©rie mÃ©dica da BBC “Casualty”, no papel de Glen Sterling. O drama, exibido desde 1986, acompanha mÃ©dicos, enfermeiros e pacientes do departamento de Acidentes e EmergÃªncias do fictÃcio Holby City Hospital, localizado no condado fictÃcio de Wyvern, no sudoeste da Inglaterra.
No filme “Housejackers”, exibido no Belfast Film Festival em 2025, interpreta Raymond, um jovem preso a um emprego que detesta e a uma rotina sem propÃ³sito, cuja vida muda ao reencontrar Jerdy, o carismÃ¡tico e instÃ¡vel ex-irmÃ£o adotivo, que o conduz de volta a um ambiente marcado por conflitos e criminalidade.
Garbutt tambÃ©m atuou no teatro. No Lyric Theatre, em Belfast, interpretou Benvolio, leal amigo de Romeu, em “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare. Atuou ainda em “Youth Without God”, no The Coronet Theatre, em Londres, produÃ§Ã£o baseada no romance de Ã–dÃ¶n von HorvÃ¡th.