Finnian Garbutt revela que estÃ¡ em fase final da vida em decorrÃªncia do cÃ¢ncer

Por Flipar

?No Ãºltimo mÃªs, tenho sentido bastante dor nas costas e no quadril. Minha equipe mÃ©dica me internou recentemente para observaÃ§Ã£o e realizaÃ§Ã£o de exames. Infelizmente, os exames mostraram que o cÃ¢ncer progrediu rapidamente no meu corpo e agora estou entrando nos estÃ¡gios finais da minha vida?, explicou ele em comunicado no Instagram.
ReproduÃ§Ã£o / Instagram

Na mensagem, afirmou que decidiu tornar pÃºblica a informaÃ§Ã£o sobre o estÃ¡gio avanÃ§ado da doenÃ§a por considerar difÃ­cil comunicar cada pessoa individualmente. TambÃ©m destacou que pretende dedicar o tempo restante Ã  famÃ­lia e aos amigos.
ReproduÃ§Ã£o / Instagram

Quando as medidas de lockdown foram flexibilizadas e ele finalmente retornou ao barbeiro, o profissional percebeu que a mancha atrÃ¡s da orelha havia aumentado de tamanho de forma significativa. Diante disso, Finnian resolveu procurar um mÃ©dico para averiguar o que estava acontecendo.
ReproduÃ§Ã£o / Instagram

ApÃ³s avaliaÃ§Ãµes, os mÃ©dicos confirmaram o diagnÃ³stico de melanoma maligno, e exames adicionais apontaram que o cÃ¢ncer havia se espalhado para o pescoÃ§o. Em fevereiro de 2022, ele passou por uma cirurgia de 12 horas para remover o tumor principal e 75 linfonodos do rosto e do pescoÃ§o, utilizando pele da coxa esquerda para reconstruÃ§Ã£o.
ReproduÃ§Ã£o / Instagram

Desde entÃ£o, passou a incentivar a realizaÃ§Ã£o de exames preventivos e a conscientizaÃ§Ã£o sobre a doenÃ§a. Ele reforÃ§ou que o diagnÃ³stico precoce aumenta as chances de sobrevivÃªncia,alÃ©m de recomendar a verificaÃ§Ã£o regular da pele e encorajou quem enfrenta a doenÃ§a a buscar ajuda mÃ©dica e recorrer Ã s redes de apoio disponÃ­veis.
ReproduÃ§Ã£o / Instagram

Na publicaÃ§Ã£o, o ator tambÃ©m relatou que, desde que soube da doenÃ§a, alcanÃ§ou diversos objetivos, como participar de mais de 30 episÃ³dios de uma sÃ©rie de TV, protagonizar um filme ainda inÃ©dito, comprar a prÃ³pria casa, se casar com Louise e celebrar o nascimento da filha do casal.
ReproduÃ§Ã£o / Instagram

Garbutt Ã© casado com Louise Agnew, a quem se refere como sua melhor amiga. O casal tem uma filha chamada Saoirse, nascida em agosto de 2024, duas semanas apÃ³s o diagnÃ³stico de estÃ¡gio IV. Sobre a filha, ele declarou ser ?pai da menina mais incrÃ­vel, que nunca deixa de me fazer sorrir?.
ReproduÃ§Ã£o / Instagram

Ele tambÃ©m agradeceu o apoio recebido ao longo dos anos e se colocou Ã  disposiÃ§Ã£o para encontros e conversas com amigos e admiradores. ?Se alguÃ©m quiser se encontrar para tomar uma cerveja, um cafÃ© ou simplesmente conversar, por favor, entre em contato e podemos tentar organizar. Com amor, como sempre, Finnian?, concluiu.
ReproduÃ§Ã£o / Instagram

Finnian Garbutt nasceu em Bangor, no Condado de Down, na Irlanda do Norte e estudou na Bangor Grammar School, onde se interessou pela atuaÃ§Ã£o aos 14 anos apÃ³s assistir a peÃ§as no Lyric Theatre, em Belfast. Ele se formou no Royal Welsh College of Music and Drama em julho de 2019 e, durante os estudos, recebeu o Emma Style Award e a bolsa FinTru Theatre Bursary.
ReproduÃ§Ã£o / Instagram

Ele Ã© conhecido por interpretar o policial Ryan Power no drama policial da BBC Northern Ireland “Hope Street”, que estreou em 2020 e Ã© filmado em Donaghadee, no Condado de Down. O ator estreou na produÃ§Ã£o em 2023 e jÃ¡ participou de mais de 30 episÃ³dios.
DivulgaÃ§Ã£o

Em 2024, dublou o curta de animaÃ§Ã£o “Break a Circle”, dirigido por Kalia Firester, no papel de Boy Racer. A produÃ§Ã£o retrata a destruiÃ§Ã£o de um antigo cÃ­rculo de pedras em uma cidade irlandesa isolada e aborda temas como preservaÃ§Ã£o ambiental e isolamento juvenil.
ReproduÃ§Ã£o / Instagram

AlÃ©m de “Hope Street”, Garbutt atuou na sÃ©rie mÃ©dica da BBC “Casualty”, no papel de Glen Sterling. O drama, exibido desde 1986, acompanha mÃ©dicos, enfermeiros e pacientes do departamento de Acidentes e EmergÃªncias do fictÃ­cio Holby City Hospital, localizado no condado fictÃ­cio de Wyvern, no sudoeste da Inglaterra.
DivulgaÃ§Ã£o

No filme “Housejackers”, exibido no Belfast Film Festival em 2025, interpreta Raymond, um jovem preso a um emprego que detesta e a uma rotina sem propÃ³sito, cuja vida muda ao reencontrar Jerdy, o carismÃ¡tico e instÃ¡vel ex-irmÃ£o adotivo, que o conduz de volta a um ambiente marcado por conflitos e criminalidade.
ReproduÃ§Ã£o / Instagram

Garbutt tambÃ©m atuou no teatro. No Lyric Theatre, em Belfast, interpretou Benvolio, leal amigo de Romeu, em “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare. Atuou ainda em “Youth Without God”, no The Coronet Theatre, em Londres, produÃ§Ã£o baseada no romance de Ã–dÃ¶n von HorvÃ¡th.
ReproduÃ§Ã£o / Instagram

