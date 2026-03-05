Por Flipar
A auditoria foi conduzida pelo Parque de InovaÃ§Ã£o TecnolÃ³gica em parceria com a prefeitura. De acordo com a ABNT, a certificaÃ§Ã£o exige evidÃªncias mensurÃ¡veis e desempenho comprovado, o que coloca o municÃpio entre os principais exemplos globais de gestÃ£o urbana.
SÃ£o JosÃ© dos Campos, aliÃ¡s, detÃ©m o tÃtulo de “capital dos raios”. Sabia dessa? Vale ressaltar que tal tÃtulo no Brasil vai alÃ©m de um simples ranking de descargas elÃ©tricas.
Isso porque o municÃpio paulista Ã© tambÃ©m um centro brasileiro de conhecimento, monitoramento e proteÃ§Ã£o contra raios.
SÃ£o JosÃ© dos Campos se transforma em um laboratÃ³rio natural devido Ã sua geografia Ãºnica no Vale do ParaÃba, cercada pelas Serras do Mar e da Mantiqueira.
O Vale apresenta condiÃ§Ãµes climÃ¡ticas e topogrÃ¡ficas que intensificam tempestades severas ? como a umidade vinda do oceano, o calor intenso e a ilha de calor urbana.
A partir dessa base, o ELAT opera a Rede Brasileira de DetecÃ§Ã£o de Descargas AtmosfÃ©ricas (BrasilDAT), com cerca de 70 sensores que monitoram raios em tempo real.
AlÃ©m disso, eles tambÃ©m usam sistemas avanÃ§ados de previsÃ£o que, com o auxÃlio de modelos numÃ©ricos que simulam o comportamento da atmosfera, conseguem detectar raios com 24 horas de antecedÃªncia.
O impacto dos raios no Brasil Ã© significativo. SÃ£o registrados cerca de 77,8 milhÃµes de descargas elÃ©tricas por ano em territÃ³rio nacional. Raios sÃ£o responsÃ¡veis por aproximadamente 110 Ã³bitos anuais no Brasil.
AlÃ©m disso, em torno de 21% dos casos fatais sÃ£o de pessoas atingidas dentro de casa, mas que estavam prÃ³ximas de redes elÃ©tricas ou hidrÃ¡ulicas.
Economicamente, os prejuÃzos anuais chegam a quase R$ 1 bilhÃ£o por conta dos raios, que provocam apagÃµes e perda de equipamentos.
No caso do setor agropecuÃ¡rio, as perdas sÃ£o ainda mais significativas devido Ã morte de rebanhos. Para enfrentar esse cenÃ¡rio, SÃ£o JosÃ© dos Campos desenvolveu sistemas de referÃªncia, como o Centro de SeguranÃ§a e InteligÃªncia (CSI), que envia alertas via SMS.
O desafio deve se intensificar, jÃ¡ que estimativas do INPE apontam que o aquecimento global pode elevar o total de raios no Brasil para cerca de 200 milhÃµes por ano atÃ© o fim deste sÃ©culo.