O valor arrecadado serÃ¡ destinado ao clube de patinaÃ§Ã£o Pijnacker. Leerdam conquistou o ouro para a Holanda nos 1000m da patinaÃ§Ã£o de velocidade com o tempo de 1min12s31.
Ao longo da histÃ³ria, diversos itens pessoais de celebridades – ou atÃ© direitos sobre suas obras – foram comercializados por valores exorbitantes. Veja outros casos.
Um vestido florido que pertenceu Ã princesa Diana foi arrematado por R$ 2,8 milhÃµes num leilÃ£o. E a compradora era tÃ£o fÃ£ da Lady Di que desmaiou ao conseguir a peÃ§a.
Trata-se de Renae Plant, uma colecionadora que jÃ¡ tem mais de 2.700 artigos pessoais da princesa. O vestido arrematado desta vez era usado por Diana em eventos de caridade.
Em janeiro de 2022, os direitos de todas as obras do cantor David Bowie foram vendidos para a Warner Chappell Music por US$ 250 milhÃµes – cerca de R$ 1,3 bilhÃ£o, sempre na cotaÃ§Ã£o atual.
Em 2020, foi a vez dos direitos de Bob Dylan serem vendidos, dessa vez para a Universal Music por cerca de US$ 300 milhÃµes – R$ 1,6 bilhÃ£o!
Guitarra de Kurt Cobain (Nirvana) ? Em 2023, uma guitarra quebrada e autografada pelo vocalista do Nirvana foi vendida por US$ 595 mil – cerca de R$ 3,1 milhÃµes.
AutÃ³grafo de John Lennon ? Em 2005, um autÃ³grafo do eterno vocalista dos Beatles foi vendido por cerca de US$ 525 mil dÃ³lares – R$ 2,8 milhÃµes. O curioso Ã© que esse autÃ³grafo havia sido dado por Lennon para o homem que o assassinou, Mark David Chapman.
Luvas de Michael Jackson ? As icÃ´nicas luvas do “Rei do Pop” foram leiloadas em mais de uma oportunidade. Em 2009, um par que ele usou para estrear “Moonwalk” foi vendido por US$ 350 mil – em torno de R$ 1,8 milhÃ£o.
ViolÃ£o de John Lennon ? Outro item de John Lennon leiloado foi o violÃ£o usado por ele para gravar e compor vÃ¡rios hits dos Beatles. O valor? US$ 2,4 milhÃµes – cerca de R$ 12,7 milhÃµes.
RelÃ³gio de pulso de Elvis Presley ? Um relÃ³gio da marca Omega feito em ouro branco e usado pelo “Rei do Rock” foi leiloado por US$ 1,8 milhÃ£o – cerca de R$ 9,5 milhÃµes.
Guitarra de Jimi Hendrix ? Uma guitarra modelo Japanese Sunburst, que pertenceu ao roqueiro, foi leiloada em 2020 por US$ 216 mil, o equivalente a R$ 1,1 milhÃ£o.
LenÃ§o de papel usado pela Scarlett Johansson ? Isso mesmo que vocÃª leu. Em 2008, um lenÃ§o de papel usado pela atriz foi leiloado no Ebay por US$ 5,3 mil, o equivalente a R$ 28 mil hoje em dia!
Dente de John Lennon ? Achou que nÃ£o teria mais John Lennon nessa lista? Em 2011, um molar do cantor foi comprado por um dentista por cerca de 20 mil libras – algo em torno de R$ 143 mil.
Ainda falando dos Beatles, o papel com o primeiro contrato assinado pela banda, em 1962, foi vendido em 2019 por 275 mil libras – cerca de R$ 2 milhÃµes.
TÃªnis de Kanye West ? Em 2021, um tÃªnis Nike Air Yeezy 1, do rapper Kanye West, se tornou o calÃ§ado mais caro do mundo ao ser arrematado por US$ 1,8 milhÃ£o – aproximadamente R$ 9,5 milhÃµes.
Ã“culos de John Lennon ? Sim, ele de novo. Em 2020, o icÃ´nico par de Ã³culos do mÃºsico foi vendido por US$ 56,8 mil – cerca de R$ 300 mil – em um leilÃ£o realizado em Londres.