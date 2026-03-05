Aleijadinho: como o artista superou a deficiência e marcou o Barroco brasileiro

Por Flipar
Aleijadinho começou a trabalhar cedo, aprendendo o ofício com o pai e outros artesãos locais.
Entre suas obras mais famosas estão os Doze Profetas, esculturas em pedra-sabão localizadas no pátio externo do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas (MG).
Outro trabalho famoso são os Passos da Paixão de Cristo, também em Congonhas, composto por 66 figuras em cedro que retratam cenas da Via Sacra.
Mesmo debilitado, Aleijadinho não parou de esculpir. Relatos indicam que ele trabalhava envolto em panos e evitava sair durante o dia, possivelmente por vergonha da aparência ou devido à dor intensa.
Aleijadinho faleceu em 1814, em Ouro Preto, deixando um legado que o consolidou como um dos maiores nomes da arte brasileira.