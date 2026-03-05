Jornal argentino aponta que muitas pessoas preferem ter pets em vez de filhos

Por Flipar

Segundo uma reportagem recente do jornal argentino La Nacion, essa tendência de tratar pets como filhos é um fenômeno global, principalmente entre os mais jovens.

As razões para essa escolha são diversas. Uma delas é a realização pessoal, que hoje em dia está mais ligada à satisfação individual do que a ter uma grande família.
Animais permitem viver o cuidado e o afeto sem as grandes responsabilidades da maternidade ou paternidade ? além de custarem menos.
Segundo Yulieth Cuadrado, cuidar de animais satisfaz a necessidade humana instintiva de dar e receber afeto.
“Eu poderia viver sem animais, mas eles me fazem feliz. São empáticos, ajudam a manter os pés no chão”, disse Lucía Bandol, tutora dos gatos Magnum e Silvestre.

O estudo também revela que ter filhos é percebido como muito caro e exige grande segurança financeira, algo difícil de alcançar.

Os custos com pets, embora existentes, são consideravelmente menores do que com “filhos humanos”.

O pessimismo em relação ao futuro também é outro fator citado por quem opta por ter animais de estimação.

“A mudança climática é uma realidade. O planeta está com os dias contados, e não consigo conceber trazer alguém ao mundo para enfrentar escassez de água, aumento do nível do mar, secas e incêndios”, ponderou Lucía Bandol.

