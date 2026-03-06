García Márquez e o boom latino-americano: a revolução literária que conquistou o mundo

O romance ?Cem anos de solidão? é frequentemente apontado como sua obra-prima e uma das mais influentes da literatura moderna. Ambientado na cidade fictícia de Macondo e centrado na saga da família Buendía ao longo de várias gerações, o livro tornou-se um fenômeno editorial e crítico, sendo traduzido para dezenas de idiomas e vendido em milhões de exemplares.