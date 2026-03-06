Homeopatia: o que é mito e o que é verdade no tratamento

Por Flipar
A homeopatia foi criada pelo médico alemão Samuel Hahnemann (1755-1843), em 1779. Ele era químico, farmacêutico, professor e pesquisador da Universidade de Leipzig
Samuel Hahnemann se baseou no princípio da cura pelo semelhante, que havia sido preconizado em 460 a.C por Hipócrates, filósofo grego considerado o “Pai da Medicina”
Os intensos trabalhos de Hahnemann na pesquisa química foram publicados em diversos artigos de revistas especializadas.
A Homeopatia considera que, mesmo antes do surgimento da doença, sintomas físicos ou mentais podem revelar um adoecimento do sujeito. O mal-estar já seria uma enfermidade a ser tratada, pois já teria quebrado o equilíbrio vital do indivíduo.
A linha de raciocínio é de que, com a ajuda da homeoterapia, o próprio organismo vai desenvolver a capacidade de se defender contra a doença.
Por exemplo: o veneno de abelha (apitoxina) causa inchaço e irritação na pele e é usado homeopaticamente para tratar sintomas parecidos, como alergia.
A Homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1980. Mas, para ser homeopata, é necessário ser Clínico Geral. E a homeopatia não abre mão dos exames complementares e dos pareceres de outras especialidades, sempre que necessário.
Entre as doenças mais comuns tratadas por homeopatas estão gripe, asma, bronquite, dengue e sinusite.
A homeopatia também tem sido aplicada para terapias contra problemas emocionais, como a depressão e a ansiedade.
Uma cartilha do Ministério da Saúde explica que a Homeopatia considera o indivíduo de forma integral, investigando sinais, alterações fisiológicas, sintomas mentais, histórico familiar e de patologias
Conhecer os hábitos do paciente – sono, sonhos, humor, reações emocionais, fatos marcantes da vida – faz parte da abordagem para que o tratamento seja individualizado.
Os medicamentos homeopáticos empregam substâncias animais, vegetais e minerais. E são fornecidos em forma líquida, em tabletes, glóbulos ou pó.
Há conceitos errôneos sobre a Homeopatia que os especialistas acham importante desmistificar. Um deles é sobre o uso de ervas e chás. Eles explicam que isso não é homeopatia, mas sim fitoterapia.
Outro mito é de que a homeopatia emagrece. O tratamento só pode ajudar na perda de peso com a prescrição do especialista associada a hábitos saudáveis.
Também há quem pense que a homeopatia não pode provocar alergias. Mas, assim como em qualquer tratamento, é possível que o paciente tenha efeitos colaterais com reações alérgicas.
Os Florais de Bach não são remédios homeopáticos. Eles envolvem apenas substâncias vegetais, sem abranger elementos animais e minerais. Nas essências florais, há apenas um nível de diluição. Na Homeopatia, são vários.