Filme com Ewan McGregor e Anne Hathaway ganha novo título

Em novembro de 2025, o ator recebeu o prêmio honorário da versão escocesa do BAFTA por sua contribuição extraordinária ao cinema e à televisão, durante cerimônia realizada em Glasgow. Ele compareceu ao evento usando o tradicional kilt escocês e recebeu o troféu das mãos de seu tio, o ator Denis Lawson.
No palco, McGregor agradeceu à esposa, a atriz Mary Elizabeth Winstead, com quem é casado desde 2022. Ele a conheceu durante as filmagens de ?Fargo?, série exibida em 2017. O casal tem um filho chamado Laurie McGregor, nascido em 2021.
O ator também tem quatro filhas de seu casamento com a designer de produção Eve Mavrakis, com quem foi casado entre 1995 e 2018. Na época da separação, surgiram especulações de que seu relacionamento com Mary Elizabeth Winstead teria começado enquanto ele ainda estava casado com a ex-esposa.
As outras filhas são Clara McGregor, nascida em 1996, atriz e modelo que já atuou com o pai em ?Bleeding Love?. Clara causou polêmica em 2017 ao comentar ?lixo? em uma publicação em que o pai aparecia ao lado da atual esposa; Esther McGregor, nascida em 2001, também atriz e modelo, que participou do filme ?Babygirl?; Jamyan McGregor, nascida em 2001 na Mongólia e adotada pelo casal em 2006, formada em justiça criminal; e Anouk McGregor, nascida em 2011, adotada ainda bebê.
Ewan Gordon McGregor, nascido em 31 de março de 1971 na Escócia, é um ator de teatro, cinema e televisão conhecido por interpretar Obi-Wan Kenobi em ?Star Wars? e por atuar em diversos filmes de sucesso de público e crítica, como ?Moulin Rouge: Amor em Vermelho?, ?Trainspotting: Sem Limites? e ?O Impossível?.
McGregor estudou em diversos teatros na Escócia antes de se mudar para Londres, onde passou três anos na ?Guildhall School of Music and Drama?. No entanto, deixou o curso pouco antes de se formar, após conseguir um papel na minissérie de TV ?Batom no Colarinho?, em 1993, como o soldado Hopper.
Em 1994, fez sua estreia no cinema em ?Segredos da Vida?, uma comédia dramática estrelada por Robin Williams. Mais tarde naquele ano, protagonizou ?Cova Rasa?, no qual interpretou Alex Law. O suspense policial foi o primeiro longa do diretor Danny Boyle e recebeu críticas majoritariamente positivas.
McGregor reencontrou Boyle em 1996 ao assumir o papel que o consagrou em Hollywood: o viciado em heroína Mark Renton em ?Trainspotting: Sem Limites?. A comédia dramática, baseada no romance de Irvine Welsh, apresenta um retrato contundente dos efeitos devastadores das drogas e da pobreza na Escócia dos anos 1990.
Os dois voltaram a trabalhar juntos em ?Por uma Vida Menos Ordinária?, em 1997. McGregor já declarou que Boyle foi o diretor mais importante de sua carreira. No entanto, os dois romperam após a escolha de Leonardo DiCaprio para estrelar ?A Praia?, de 2000, dirigido por Boyle. Anos depois, reconciliaram-se, e McGregor retornou para a sequência ?T2: Trainspotting?, em 2017.
Também deu voz a Kenobi em ?Star Wars: Episódio VII ? O Despertar da Força?, de 2015, e ?Star Wars: Episódio IX ? A Ascensão Skywalker?, de 2019. Em 2022, voltou a interpretar o mestre Jedi na minissérie original do Disney+, ?Obi-Wan Kenobi?.
Outro grande sucesso de sua carreira foi ?Moulin Rouge: Amor em Vermelho?, lançado em 2001. O musical dirigido por Baz Luhrmann é ambientado na Paris dos anos 1890. McGregor interpreta Christian, um escritor boêmio que se apaixona por Satine, personagem de Nicole Kidman. O filme venceu duas categorias técnicas no Oscar, Melhor Direção de Arte e Melhor Figurino, e recebeu, no total, oito indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz.
Em 2012, estrelou ?O Impossível?, filme baseado em uma história real sobre uma família que viaja para passar o Natal na Tailândia, mas tem as férias interrompidas pelo tsunami de 2004 no Oceano Índico. O longa tornou Tom Holland conhecido em Hollywood e rendeu a Naomi Watts uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz.
McGregor retornou à televisão em 2017 ao interpretar dois irmãos na terceira temporada da série antológica ?Fargo?. Pela atuação, venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Série Limitada ou Filme para TV e também foi indicado ao Emmy. Em 2022, conquistou o Emmy de Melhor Ator em Série Limitada, Antológica ou Filme para Televisão por ?Halston?. Já em 2024, estrelou a minissérie ?Um Cavalheiro em Moscou?, papel que lhe rendeu novas indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro na mesma categoria.
McGregor também construiu uma carreira marcante no teatro. Em 2005, atuou em uma produção do West End do musical ?Guys and Dolls?, recebendo elogios por sua interpretação de Sky Masterson. Em 2007, interpretou Iago na peça ?Otelo?, de William Shakespeare. Em 2014, fez sua estreia na Broadway ao lado de Maggie Gyllenhaal na peça ?The Real Thing?, de Tom Stoppard.