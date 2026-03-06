Filme com Ewan McGregor e Anne Hathaway ganha novo título

McGregor retornou à televisão em 2017 ao interpretar dois irmãos na terceira temporada da série antológica ?Fargo?. Pela atuação, venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Série Limitada ou Filme para TV e também foi indicado ao Emmy. Em 2022, conquistou o Emmy de Melhor Ator em Série Limitada, Antológica ou Filme para Televisão por ?Halston?. Já em 2024, estrelou a minissérie ?Um Cavalheiro em Moscou?, papel que lhe rendeu novas indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro na mesma categoria.