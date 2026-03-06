Sambista de estilo único: vida e obra de Nelson Cavaquinho, morto há 40 anos

Juntos, Nelson e Guilherme produziram obras marcadas por forte carga poética e emocional, como ?A Flor e o Espinho?, assinada também por Alcides Caminha. As flores, aliás, aparecem com frequência em sua obra, associadas tanto à feminilidade quanto à finitude, como ocorre na canção ?Eu e as Flores?, em que a proximidade da morte surge de forma delicada e simbólica.