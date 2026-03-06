Índia inaugura estrada vermelha criada para proteger animais silvestres

Por Flipar
Segundo a National Highways Authority of India, responsável pelo projeto iniciado em 2024, a chamada ?carretera roja? recebeu pigmentação vermelha e textura especial para chamar a atenção dos motoristas e incentivar a redução da velocidade.
A estrutura também conta com 25 passagens subterrâneas e cercas laterais que conduzem a fauna a travessias seguras. Câmeras movidas a energia solar monitoram o tráfego e o comportamento dos animais.
Uma alternativa é um tipo de cerca guia, um sistema de barragem composto por material sustentável, destinado a animais menores, como tartarugas, lagartos e pequenos mamíferos.
Assim, espera-se que as passagens de fauna se espalhem por todo o país, dentro de um compromisso de preservação ambiental e de segurança para todos.