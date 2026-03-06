Estudo revela curiosa atração de chimpanzés por cristais

Por Flipar
Pesquisadores realizaram experimentos nos quais os primatas analisaram diferentes minerais colocados ao lado de rochas comuns. Segundo os cientistas, os animais rapidamente passaram a preferir os cristais, observando e girando as peças.
Em outro teste, também conseguiram identificar cristais de quartzo, pirita e calcita em meio a várias pedras semelhantes. Para os pesquisadores, o comportamento pode indicar raízes evolutivas profundas desse fascínio.
Para entender melhor a magnitude da produção brasileira, basta considerar que somente o estado de Minas Gerais é responsável por aproximadamente um quarto de todas as gemas extraídas ao redor do mundo.
A cidade conta ainda com cerca de 500 hectares de cerrado da própria região. Os cristais foram formados há cerca de 300 milhões de anos, em um ambiente subterrâneo quente e úmido.
Os cristais crescem lentamente, um átomo de cada vez, e podem levar milhões de anos para atingir seu tamanho máximo. Os cristais de Cristalina são usados para uma variedade de propósitos, incluindo joalheria, decoração e pesquisa científica.