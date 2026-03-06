Primeira brasileira a ganhar um Grammy, Astrud Gilberto fez história e deixou legado na música do país

A estreia da cantora nos palcos ocorreu em maio de 1960, no espetáculo ?A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor?, realizado no anfiteatro da Faculdade de Arquitetura da UFRJ para celebrar o lançamento do segundo álbum de João Gilberto. O evento reuniu diversos nomes importantes da música brasileira e foi produzido e apresentado por Ronaldo Bôscoli.