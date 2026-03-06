Cidade de Saquarema lidera em PIB per capita no Brasil, mas a realidade dos moradores é outra

Por Flipar

Essa posição de destaque no ranking econômico está diretamente associada aos elevados repasses de royalties ligados à exploração de petróleo e gás natural na região marítima próxima ao município. 
- JORGE PAQUETA/Wikimédia Commons

Os royalties são compensações financeiras pagas por empresas pela exploração de petróleo e gás. Esses recursos impulsionam de maneira significativa o cálculo do PIB per capita em municípios como Saquarema, onde a produção vinculada ao setor extrativo tem grande peso no total do produto econômico local.
- Reprodução do Flickr José Mauro

No entanto, apesar da robusta arrecadação do município, os indicadores de renda dos moradores mostram outra realidade. 
- Reprodução do Instagram @rjsaquarema

Dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE revelam que o rendimento médio mensal dos habitantes de Saquarema gira em torno de R$ 2.310 por mês, o que equivale a menos de R$ 28 mil ao ano e está abaixo das médias observadas tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no Brasil como um todo. 
- Reprodução do Instagram @rjsaquarema

Essa disparidade entre o desempenho agregado da economia local e a renda efetiva dos moradores evidencia que a riqueza gerada por royalties nem sempre se traduz em ganhos diretos de renda por pessoa ou em empregos formalizados dentro da própria cidade.
- Reprodução do Instagram @rjsaquarema

Saquarema é um município brasileiro situado no litoral do estado do Rio de Janeiro, a cerca de 100 quilômetros da capital fluminense. A cidade integra a Região dos Lagos, uma das áreas costeiras mais visitadas do país pela beleza de suas praias e lagoas. 
- Reprodução do Instagram @rjsaquarema

De acordo com estimativas do último censo do IBGE, sua população é de quase 90 mil habitantes, distribuídos em uma área de cerca de 357 km². 
- Reprodução do Instagram @rjsaquarema

A cidade é conhecida nacionalmente como ?Capital Nacional do Surfe?, apelido ligado às condições favoráveis de ondas em praias como Itaúna, que atraem surfistas profissionais e amadores.
- Reprodução do Flickr Diogo Donate

A Praia de Itaúna é o cartão-postal mais conhecido. Com faixa extensa de areia clara e mar aberto, apresenta ondas fortes e regulares, o que a transformou em palco frequente de etapas do campeonato mundial promovido pela Liga Mundial de Surfe (WSL). 
- gspr/Wikimédia Commons

A história de Saquarema remonta ao período colonial, com ocupação de povos indígenas antes da chegada dos europeus e desenvolvimento inicial ligado à pesca, agricultura e atividades ligadas ao litoral. 
Domínio Público/Wikimédia Commons

Administrativamente, Saquarema foi elevada à categoria de vila em 8 de maio de 1841, data considerada oficialmente como a de sua fundação político-administrativa, quando se desmembrou de Cabo Frio.
Domínio Público/Wikimédia Commons

Ao longo das décadas, o turismo e as características geográficas, com praias, lagoas e formação costeira singular, consolidaram o município como um destino turístico importante na Região dos Lagos. 
- Reprodução do Instagram @rjsaquarema

Além de Itaúna, a cidade oferece outras paisagens que reforçam sua vocação turística. A Praia da Vila, mais central e de mar geralmente um pouco mais abrigado, é procurada por famílias e visitantes que buscam lazer com maior tranquilidade.
- Reprodução do Instagram @rjsaquarema

Já a Lagoa de Saquarema e a Lagoa de Jaconé (no limite com Maricá) são utilizadas para pesca artesanal, prática de esportes náuticos e passeios contemplativos, compondo um cenário de grande valor ambiental. 
- Reprodução do Instagram @rjsaquarema

No alto de um morro entre a Praia da Vila e a Prainha está a Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, um dos pontos históricos e religiosos mais simbólicos do município, de onde se tem vista panorâmica da orla. A festa do Círio de Nossa Senhora de Nazareth é uma das celebrações religiosas mais antigas e expressivas da região.
- Reprodução do Instagram @rjsaquarema

Trilhas, costões rochosos e áreas de vegetação de restinga completam o conjunto de atrações que fazem de Saquarema um destino que une natureza, esporte e tradição cultural.
- Reprodução do Instagram @rjsaquarema

O município enfrenta desafios típicos de localidades com grande influência de receitas voláteis, como a necessidade de ampliar oportunidades de emprego e renda local para suas populações, reduzir desigualdades internas e fortalecer setores produtivos que possam absorver melhor a força de trabalho. 
- Reprodução do Instagram @rjsaquarema

Veja mais Top Stories