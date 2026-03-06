Cientista brasileira lidera pesquisa avançada sobre tratamento de lesão na medula

A medula espinhal, que percorre o interior da coluna vertebral, funciona como uma via de comunicação entre o cérebro e o restante do corpo. É por meio dela que comandos motores descem até os músculos e que informações sensoriais, como dor e temperatura, retornam ao sistema nervoso central. Quando ocorre uma lesão, essa comunicação deixa de existir ou fica comprometida.