Talismãs turísticos: Esses lugares têm fama de bom presságio aos visitantes

O novo empreendimento veio para substituir a antiga Ponte Judith, que foi destruída por uma inundação em 1342.
Ao longo dos séculos, a Ponte Carlos “testemunhou” diversos eventos históricos, desde batalhas e coroações até epidemias e inundações.
As reformas e manutenções ao longo dos séculos preservaram a beleza e imponência da ponte, que se tornou um símbolo da resiliência e do espírito do povo tcheco.
Assim como a estátua de São João Nepomuceno, existem várias outras ao redor do mundo que inspiram sorte aos visitantes. Conheça algumas!
Estátua de John Harvard, Massachusetts (EUA): A Universidade de Harvard recebeu seu nome em homenagem a John Harvard, um pastor que fez uma doação significativa à instituição. Em tributo a ele, foi erguida uma estátua que estudantes e turistas tocam o dedo do pé esquerdo da estátua, acreditando que isso trará boa sorte.
As doações são destinadas à Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, uma instituição de caridade católica.
O Limpador de Chaminés, Lviv (Ucrânia): No topo do restaurante “Casa de Leyendas” há uma estátua que representa o antigo proprietário e que, segundo a lenda, ainda protege o local. Segundo a tradição, ao chegar ao telhado, deve-se colocar uma moeda no chapéu dele para atrair sorte.
Cumil, Bratislava (Eslováquia): Chamada Cumil, que significa “observador” em eslovaco, estátua de um trabalhador relaxando em um esgoto e observando a rua tornou-se uma popular atração turística. Alguns acreditam que tocar seu capacete realiza desejos…
Islay, o animal de estimação da rainha Victoria do Reino Unido (Austrália): O leal companheiro da rainha Vitória do Reino Unido por cinco anos morreu em uma luta com um gato e foi homenageado com uma estátua de bronze em uma fonte de desejos no centro de Sydney, Austrália.
Em intervalos regulares, um alto-falante próximo à estátua transmite uma mensagem solicitando doações para crianças cegas e surdas da região. Acredita-se que quem contribui será agraciado com boa sorte.
Túmulo de Lincoln, Springfield (EUA): Abraham Lincoln é amplamente reconhecido nos Estados Unidos por sua liderança durante a Guerra Civil e por abolir a escravidão. Seu túmulo, com uma cabeça do ex-presidente de bronze, tem visitantes que frequentemente tocam o nariz na esperança de atrair boa sorte.