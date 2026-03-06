Cidade histórica fundada no século 10 é localizada na Espanha após mais de mil anos de mistério

Graças ao auxílio da tecnologia, uma pesquisa recente conduzida pelo pesquisador Antonio Monterroso Checa, da Universidade de Córdoba, trouxe novas pistas sobre o assunto.
A peça-chave da investigação foi o uso do LIDAR (Light Detection and Ranging), um sistema de scanner a laser que apresentou novas evidências sobre a origem do local.
O equipamento emite feixes de luz que atingem o solo e retornam ao sensor. Ao medir o tempo de resposta desses pulsos na velocidade da luz, o sistema cria modelos tridimensionais ultraprecisos.
A grande vantagem do LIDAR é sua capacidade de “enxergar” através da vegetação densa, revelando imperfeições e estruturas no terreno que são invisíveis a olho nu.
O scanner detectou anomalias que se estendem por mais de 1 km, formando um layout planejado com estruturas quadrangulares. A organização do assentamento em diferentes níveis de platôs condiz com a engenharia da época para terrenos acidentados.
Quando foi construída, Madinat al-Zahira não era apenas um assentamento comum; a cidadela serviu como centro administrativo e político de al-Andalus nas últimas décadas do domínio omíada.
Textos medievais descrevem o local como uma cidade monumental concebida para competir em prestígio com Madinat al-Zahra, complexo fundado também no século 10 por Abd ar-Rahman III, primeiro califa de al-Andalus.
Ao contrário de Madinat al-Zahra, que ainda conserva ruínas extensas, Madinat al-Zahira foi totalmente arrasada após a queda de Almanzor.
Esse desaparecimento quase completo transformou a cidade em um mistério geográfico, dando origem a mais de 20 hipóteses sobre sua localização ao longo do tempo ? nenhuma delas sustentada por evidências físicas claras.
