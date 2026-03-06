Falta de umidade: Como é a vida na cidade mais seca do planeta

Por Flipar
A cidade fica em uma zona de sombra de chuva. Isso significa que os ventos majoritariamente esvaziam sua umidade sobre as montanhas localizadas nas redondezas e sobra pouca precipitação na área costeira
No caso, a Corrente de Humboldt é responsável pela formação de deserto por causa da baixa temperatura e da pouca umidade relativa do ar transferida para a atmosfera. A Cordilheira dos Andes se torna uma grande barreira geográfica que detém a umidade.
Com o problema da escassez de água, a cidade precisou buscar soluções para amenizá-la.