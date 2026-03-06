Formas simples de aliviar o calor sem gastar muito

Por Flipar
O uso de fachadas ventiladas, com espaço de ar entre camadas externas e internas das construções, isola o calor e tem se tornado uma tendência. Painéis solares ficam com dupla função: além de gerar energia, criam sombra sobre os tetos, reduzindo a incidência calor direto.
Cada vez que volta o calorão, pessoas nas redes sociais divulgam ideias para refrescar sem gastar muito. Afinal, ar-condicionado custa caro na conta de luz.
Para finalizar, coloque gelo dentro do “ar-condicionado” caseiro para criar uma sensação de frescor no ambiente. Veja agora outras dicas caseiras para aliviar o calor dentro de casa!
Ventilador na janela: Embora você possa sentir mais conforto térmico quando o ventilador está voltado para você, ele, na verdade, não tem a capacidade real de esfriar o ambiente; ele apenas movimenta o ar.
Uma boa opção é posicionar o ventilador na direção da janela durante a noite, pois geralmente, nesse período, a temperatura fora do quarto é mais baixa do que dentro.
Isso permite que o aparelho expulse o ar quente para fora e deixe o ar mais fresco entrar, refrescando assim o ambiente.