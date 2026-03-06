Santo Guerreiro: São Jorge é popular em diversos países

Por Flipar
Jorge tem igrejas espalhadas pelo mundo. Ele é venerado nas igrejas Católica, Ortodoxa e Anglicana. Só que nos países de religião ortodoxa, a sua data de celebração é 6 de maio.
Jorge também é cultuado pelos adeptos de religiões afro-brasileiras. Na Umbanda, Jorge é Ogum. Sua fama é de Santo Guerreiro. E Ogum é o orixá da força e da coragem.
Jorge é é tão poderoso que é o santo padroeiro em seis países: Portugal, Geórgia, Lituânia, Sérvia, Montenegro e Etiópia.
A Geórgia, inclusive, tem este nome por causa de São Jorge. E ele aparece no brasão de armas do país.
Jorge também está no brasão de armas da Lituânia.
Na Etiópia, a igreja de São Jorge, erguida no século 12, é um templo monolítico escavado na rocha em Lalibela, cidade da região da Amhara.
Em Portugal, o castelo de São Jorge data do século I antes de Cristo, e serviu como importante fortaleza. Jorge é o padroeiro dos cavaleiros, além de protetor do país.
Ele chegou a ser padroeiro da Inglaterra, mas foi substituído por São Pedro pelo Papa Leão XII em 1893. Mas a própria bandeira inglesa tem referência ao santo. A cruz de São Jorge estampa o símbolo do país.
Jorge também é padroeiro de oito cidades: Londres (Inglaterra), Barcelona (Espanha), Gênova (Itália), Régio da Calábria (Itália), Ferrara (Itália), Friburgo em Brisgóvia (Alemanha), Moscou (Rússia) e Beirute (Líbano). Na foto, brasão de armas de Moscou.
Em Barcelona – e em toda a Catalunha – o dia de São Jorge é comemorado como um Dia dos Namorados. Também conhecido como Dia da Rosa ou Dia do Livro. É costume as mulheres receberem flores dos homens e presenteá-los com livros.
Em Veneza, um dos cartões postais mais difundidos, com uma igreja e um torre imponentes, se refere a São Jorge. Trata-se da Basílica de São Jorge Maior (San Giorgio Maggiore)
Em Beirute, capital do Líbano, a Catedral Ortodoxa Grega de São Jorge é a igreja mais antiga da cidade. Foi construída no século 12.
Na Bulgária, o Dia de São Jorge é feriado nacional. Ele é o patrono dos pastores. E, pela tradição, as pessoas preparam um carneiro para a refeição.
A igreja de São Jorge, em Sofia, capital da Bulgária, é uma das mais impressionantes da Europa. Foi construída no século 4.
No Brasil, São Jorge é o padroeiro da Cavalaria do Exército.
São Jorge é um dos 14 Santos Auxiliares – intercessores no enfrentamento de doenças. Ao lado de S.Acácio, S.Bárbara, S.Brás, S.Catarina de Alexandria, S.Cristóvão, S.Ciríaco, S.Denis, S.Erasmo, S.Eustáquio, S.Egídio, S.Margarida de Antióquia, S.Pantaleão e S.Vito.
Pela tradição, Jorge nasceu entre 270 e 280, na Capadócia, na Turquia.
São Jorge também é celebrado no dia 3 de novembro porque, neste dia, no século 4, foi reconstruída a igreja dedicada ao santo em Lida, Israel.
É lá que estão as relíquias (restos mortais) de Jorge.
A tradição conta que Jorge foi militar e chegou ao posto de capitão do Exército Romano, mas se revoltou com os planos do imperador Diocleciano de matar cristãos. Por isso, foi julgado, condenado e decapitado.
Dizem que a imagem de São Jorge aparece na Lua, formada por manchas no satélite natural da Terra. Tem gente que jura que consegue ver. É mais uma referência popular associada à imagem do santo.
Jorge é figura frequente na música brasileira. “Pra São Jorge”, de Zeca Pagodinho, é um dos sucessos com o santo. Zeca é devoto declarado do guerreiro.
Jorge Ben Jor é outro devoto. Compôs “Jorge da Capadócia” e segue os passos do santo.
São Jorge dá mesmo muito samba. Ele é o padroeiro da Império Serrano, uma das mais tradicionais escolas do carnaval carioca.
São Jorge também é um dos mais cotados para tatuagens.
No Brasil, a igreja mais antiga de São Jorge fica na Bahia. A Igreja Matriz de São Jorge, em Ilhéus, foi construída em 1556, e é um dos mais importantes monumentos arquitetônicos e históricos do país.
Oração de São Jorge: “Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal”. Salve, Jorge!