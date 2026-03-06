Cotonete, isopor e mais: veja itens do cotidiano que parecem ser recicláveis, mas não são

Por Flipar
Isso ocorre porque a reciclagem não depende apenas do tipo de material, mas também de fatores como viabilidade técnica, custos, logística e existência de mercado para comprar o material reciclado.
Outro obstáculo é o baixo valor econômico de alguns materiais e o fato de que, em muitos casos, reciclar custa mais do que produzir matéria-prima nova.
Embalagens com gordura, leves demais, com resíduos orgânicos ou químicos costumam ser rejeitados na triagem. Veja agora itens comuns que costumam ser separados, mas que acabam não sendo reciclados.
Isopor: Embora esses materiais possam ser reciclados em teoria, o alto valor de transporte e processamento faz com que poucas empresas trabalhem com esse tipo de reciclagem.
Plástico filme: Problema semelhante ao do isopor, já que, apesar de poder ser reciclado, o alto custo do processo e a escassez de compradores reduzem muito a reciclagem desse item na prática.
Talheres e pratinhos de plástico: A ausência de interesse comercial torna esses itens inviáveis na prática, apesar de serem tecnicamente reaproveitáveis. Uma alternativa mais sustentável é optar por pratos de papel e talheres de bambu.
Comprovantes de cartão: As famosas “notinhas” são feitas de papel termossensível, que inclui elementos químicos que impossibilitam a reciclagem.
Tubo de pasta de dentes: Apesar da tampinha ser reciclável e ser valorizada no mercado, o corpo das pastas de dente não são recicláveis.
Escova de dentes: Outro item comum de higiene que não serve para ser reciclado são as escovas de dentes, já que são compostas de uma mistura de materiais que não podem ser separados.
Aparelhos de barbear descartáveis: A dificuldade em separar seus componentes faz com que esses itens virem rejeito, ainda que tenham partes reaproveitáveis. Uma alternativa mais sustentável é escolher aparelhos com lâminas substituíveis.
Cotonetes: A reciclagem desse item é inviável por questões sanitárias, operacionais e comerciais. Além de muito pequenos ? o que faz com que se percam na triagem ? as hastes flexíveis geralmente chegam contaminadas.