Pelo mundo: bebidas que se tornaram marca de seus países

Em muitos casos, essas bebidas ultrapassaram as fronteiras de seus lugares de origem e ganharam fama internacional. Veja a seguir alguns exemplos de bebidas que se tornaram fortemente associadas a determinados países.
Escócia ? Uísque
O scotch whisky é uma das bebidas mais tradicionais da Escócia e segue regras rigorosas de produção. Destilado de cereais e envelhecido em barris, tornou-se um produto valorizado e exportado para o mundo inteiro.
Japão ? Saquê
Feito a partir da fermentação do arroz, o saquê tem forte ligação com a cultura japonesa. A bebida aparece em rituais religiosos, festividades e também acompanha diversas refeições da culinária local.
França ? Champanhe
O champanhe é um espumante produzido exclusivamente na região de Champagne. A bebida tornou-se sinônimo de celebração e luxo, sendo apreciada em eventos importantes ao redor do mundo.
Cuba ? Rum
Produzido a partir da cana-de-açúcar, o rum é uma das bebidas mais características do Caribe. Em Cuba, ele ganhou fama internacional e tornou-se ingrediente essencial de coquetéis clássicos.
Alemanha ? Cerveja
A cerveja é parte fundamental da cultura alemã e possui longa tradição de produção. O país também é conhecido por festivais famosos, como a Oktoberfest, que celebram a bebida.
Portugal ? Vinho do Porto
Originário da região do Douro, o vinho do Porto é um vinho fortificado de sabor intenso. Tradicionalmente consumido como digestivo, tornou-se um dos produtos portugueses mais conhecidos no exterior.
Coreia do Sul ? Soju
O soju é um destilado claro muito popular na Coreia do Sul. Consumido em encontros sociais e refeições, ele se tornou um símbolo da convivência e da cultura gastronômica do país.
Turquia ? Raki
Conhecido pelo sabor de anis, o raki é considerado a bebida nacional da Turquia. Costuma ser servido com água e acompanha pratos tradicionais, especialmente em refeições compartilhadas.
Grécia ? Ouzo
Destilado aromatizado com anis, o ouzo é uma das bebidas mais tradicionais da Grécia. Geralmente servido com água ou gelo, acompanha pratos típicos e está muito ligado aos encontros sociais no país.
China ? Baijiu
Considerado a bebida alcoólica mais consumida do mundo, o baijiu é um destilado forte feito de grãos. Na China, ele é presença comum em banquetes, celebrações e ocasiões formais.
Irlanda ? Irish whiskey
O whiskey irlandês é conhecido pelo sabor suave e pelo processo tradicional de destilação. A bebida faz parte da história do país e é um dos produtos mais associados à cultura irlandesa.
Peru ? Pisco
Destilado de uvas, o pisco é muito ligado à tradição peruana e também ao Chile. No Peru, ele é base do famoso coquetel pisco sour e representa um importante símbolo gastronômico nacional.
Itália ? Limoncello
Licor feito a partir da casca do limão, muito tradicional no sul da Itália. Geralmente servido bem gelado após as refeições, tornou-se um símbolo da hospitalidade italiana.
Tailândia ? SangSom (rum tailandês)
Produzido a partir da cana-de-açúcar, o SangSom é um rum bastante popular na Tailândia. A bebida se tornou presença comum em bares e festas locais, sendo uma das mais consumidas no país.