‘Feijão-doce’? Conheça o ingá, fruta brasileira de polpa branca e sabor suave

Por Flipar
Entre as espécies mais conhecidas está o Inga edulis, bastante difundido na América do Sul e amplamente consumido em áreas tropicais.
A fruta recebe o apelido de ?feijão-doce? porque cresce em longas vagens verdes semelhantes às do feijão, mas seu interior abriga uma polpa branca macia e adocicada que envolve as sementes.
Nativa da América do Sul tropical, a planta tem forte presença nas regiões amazônicas, embora também ocorra naturalmente em outras áreas de floresta úmida do continente, como a Mata Atlântica.
No Brasil, pode ser encontrada desde o Norte até o Sul, especialmente em regiões quentes e úmidas, e também em países como Colômbia, Peru, Equador, Venezuela e México.
Em ambientes naturais, o ingazeiro costuma crescer próximo a rios e áreas alagadas, locais onde o solo fértil e a abundância de água favorecem o seu desenvolvimento.
A árvore que produz o fruto é chamada de ingazeira. Trata-se de uma espécie de crescimento relativamente rápido que pode atingir de 10 a 20 metros de altura, embora em ambientes de floresta densa possa ultrapassar esse porte.
Seu tronco geralmente não é muito largo, mas sustenta uma copa ampla e frondosa que oferece sombra abundante. As folhas são compostas e as flores, geralmente brancas e perfumadas, atraem polinizadores como abelhas e beija-flores.
Depois da floração surgem as vagens alongadas que caracterizam o ingá, podendo variar de cerca de 10 a 30 centímetros de comprimento e, em algumas espécies, chegar a quase um metro. Dentro dessas vagens estão as sementes envoltas por uma polpa branca, fofa e muito doce, que é a parte consumida.
A polpa do ingá costuma ser consumida fresca, diretamente da vagem, sendo bastante apreciada por seu sabor delicado e pela textura macia. Em muitas regiões, a fruta é comparada ao algodão-doce ou a um creme natural, motivo pelo qual em inglês algumas espécies recebem o nome de ?ice-cream bean?, ou ?feijão-sorvete?.
Apesar de ser mais consumida in natura, a polpa também pode ser usada na produção de sucos, doces, sorvetes e outras preparações artesanais, ainda que o uso culinário seja menos comum que o consumo direto.
Além de alimento, o ingazeiro tem diversas utilidades ecológicas e agrícolas. A espécie é considerada importante para sistemas agroflorestais e projetos de reflorestamento porque possui a capacidade de fixar nitrogênio no solo, enriquecendo a terra e favorecendo o crescimento de outras plantas.
Por essa razão, é frequentemente utilizada como árvore de sombra em lavouras, especialmente em cafezais, onde ajuda a proteger o solo do ressecamento e da erosão. Sua copa ampla também contribui para a arborização urbana e para a recuperação de áreas degradadas.
Outro aspecto relevante do ingá é o seu papel ecológico. A árvore fornece alimento para diversas espécies de animais silvestres, incluindo aves e pequenos mamíferos, que se alimentam da polpa e ajudam a dispersar as sementes.
As flores perfumadas, por sua vez, são visitadas por insetos polinizadores e aves nectarívoras, tornando a planta importante para a manutenção da biodiversidade em ambientes tropicais.
Na medicina popular, diferentes partes da planta também são aproveitadas. Há registros do uso da casca e de extratos do fruto em preparações tradicionais destinadas a aliviar problemas respiratórios e digestivos, além de aplicações tópicas para auxiliar na cicatrização de feridas superficiais.
Embora esses usos façam parte do conhecimento tradicional, a maior valorização do ingá continua sendo como fruta fresca, apreciada em quintais, feiras e comunidades rurais de várias regiões do Brasil.
O próprio nome ?ingá? tem origem indígena, vindo do tupi e fazendo referência à polpa úmida e suculenta do fruto. Ao longo do tempo, diferentes variedades da planta receberam nomes populares variados, como ingá-cipó, ingá-banana ou ingá-feijão, refletindo as diferenças de tamanho das vagens ou a forma como a fruta é percebida nas comunidades locais.