Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, assina com a Globo e vai estrear em novela

Aos 20 anos, Pietro fará sua estreia em novelas, bem como, sua primeira participação na televisão. Até então, ele havia atuado apenas no teatro e no cinema. O ator foi escolhido após testes conduzidos pela diretora Amora Mautner e começará a gravar ainda neste mês. O contrato é por obra, válido apenas durante a produção da novela, prevista para terminar em janeiro de 2027.