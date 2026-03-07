Perenes: espécies de flores que brotam o ano inteiro

Além de enfeitar, cumprem papel ecológico, atraindo polinizadores e ajudando a manter o equilíbrio ambiental.
Escolher espécies que florescem o ano inteiro garante um jardim sempre colorido, sem depender das estações.
Essas plantas perenes unem resistência e beleza, adaptando-se a diferentes climas e espaços. Veja algumas espécies.

Petúnia – Essa flor adora sol e é perfeita para jardins suspensos ou bordaduras vibrantes.

Mantém flores abundantes durante todo o ano, alegrando o ambiente constantemente.
Originária da América do Sul, especialmente Brasil e Argentina, hoje é cultivada em diversas partes do mundo.
É ideal para quem busca cor e vitalidade contínua no jardim ou na varanda.
Tem origem na Ásia tropical e é amplamente cultivado em regiões de clima quente em todo o planeta.
Vinca – Resistente ao calor e à seca, exige pouca manutenção para florescer sem parar.
Seu cultivo simples a torna popular para iniciantes e para espaços públicos.
Nativa de Madagascar, a vinca hoje é encontrada em zonas tropicais e subtropicais ao redor do mundo.
Gerânio – Com flores coloridas e folhas aromáticas, é perfeito para embelezar qualquer espaço.
A floração contínua e o perfume suave são seus maiores atrativos.
Originário da África do Sul, o gerânio se espalhou e se adaptou a climas temperados e mediterrâneos.
