Nem tudo que chamamos de fruta realmente é — e o contrário também acontece

Por Flipar

Mas muitos alimentos que usamos como frutas vêm de outras partes da planta.O caju, por exemplo, tem seu “fruto” verdadeiro na castanha.
Claudio Oliveira Lima/Wikimedia Commons

O que comemos como se fosse a fruta é, na verdade, o pedúnculo floral, um falso fruto carnoso.
CostaPPPR/Wikimedia Commons

O morango também é um pseudofruto: a parte vermelha e suculenta vem do receptáculo da flor, enquanto os verdadeiros frutos são os pontinhos pretos na superfície.
Imagem de Peter por Pixabay

A maçã é outro exemplo de pseudofruto, pois se forma a partir do receptáculo floral, e não apenas do ovário da flor.
Imagem de ?????? ?????????? por Pixabay

O figo é uma inflorescência invertida chamada sicono, onde os verdadeiros frutos são os pequenos grãos internos.
Pixabay

A pera, assim como a maçã, também é um pseudofruto que se forma do receptáculo floral desenvolvido.
PIXABAY

O abacaxi é uma infrutescência, formado pela fusão de vários ovários de flores distintas num único corpo.
Pixabay

A banana não resulta de um ovário fecundado, já que muitas cultivares são partenocárpicas, ou seja, se desenvolvem sem fecundação.
wikimedia commons/Vitor da Silva Gonçalves

A jabuticaba é, de fato, um fruto verdadeiro, mas costuma ser confundida nesse grupo por crescer no tronco, o que a torna curiosa.
Bruno.karkli/Wikipedia

O tomate, ao contrário, é uma fruta verdadeira cientificamente, apesar de ser tratado como legume na culinária.
freepik azerbaijan_stockers

O pepino também é uma fruta botânica, ainda que usado em pratos salgados como saladas e conservas.
Imagem de Alexey Hulsov por Pixabay

O chuchu, frequentemente visto como legume, é fruto do ponto de vista botânico, pois se origina do ovário da flor.
Imagem de Marion Mackenzie por Pixabay

O pimentão é outro fruto verdadeiro, por ser o ovário desenvolvido da flor do pé de pimenta.
Benutzer- Togo - wikimedia commons

O milho surpreende: cada grão é um fruto seco chamado cariopse, não uma semente isolada.
Imagem gerada por i.a

Esses exemplos mostram como o uso comum e o conceito científico divergem, revelando a diversidade e complexidade das plantas
Imagem gerada por i.a

