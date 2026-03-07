Frutas que são perfeitas para repor energia após desgaste físico

Por Flipar
Esses alimentos também são importantes para atletas, que gastam muita energia em suas atividades e precisam de uma boa reposição para aguentar a rotina diária.
Durante tais atividades, o corpo utiliza as reservas de energia para mantê-lo ativo. Essa recuperação, então, depende dos nutrientes vindos da alimentação.
Caso isso não aconteça, a imunidade pode ser extremamente afetada, levando a maior probabilidade de infecções virais e bacterianas.
A fruta mais conhecida neste aspecto é a banana. Afinal, ela é uma das principais fontes de potássio, um mineral e eletrólito, ou sal, que conduz eletricidade no corpo.
Isso porque o baixo consumo de potássio pode causar fraqueza muscular e câimbras, fadiga e, em casos graves, ritmos cardíacos anormais e paralisia muscular.
Além disso, as bananas também fornecem grandes quantidades de carboidratos, que é a principal fonte de combustível para o seu corpo e músculos.
Os morangos, por sua vez, são ótimas fontes de vitamina C para atletas. Ajudam o corpo a se defender de infecções e produz colágeno, importante para a estrutura dos tendões e ligamentos, assim como para favorecer sua regeneração.
A vitamina C presente nos morangos ajudam a prevenir hematomas, aumentando a absorção de ferro e ácido fólico. Essa fruta ajuda na proteção contra o envelhecimento da pele, na prevenção de doenças cardiovasculares e na melhoria da capacidade mental.
Ricos em fibras, os morangos promovem o controle do açúcar no sangue e energia duradoura entre as refeições. Eles também auxiliam na digestão, previnem a prisão de ventre e promovem uma microbiota intestinal saudável.
Uma das frutas que mais se destaca neste quesito é o kiwi, que é repleto de vitaminas e minerais e tem uma ótima maneira de aumentar a sua energia no início da manhã.
É uma excelente opção para cobrir a ingestão diária de vitamina C recomendada para um adulto. Uma única fruta contém pouco mais de 90 mg deste tipo de nutriente. Isso fortalece o sistema imunológico e atua como antioxidante.
Além disso, o kiwi é conhecido por seu alto nível de potássio, que age principalmente sobre articulações e músculos. Sendo assim, é altamente recomendável consumi-lo para evitar possíveis deficiências deste nutriente no organismo.
Amoras, framboesas e mirtilos são mais algumas opções de deliciosas frutas energéticas para atletas. Elas, então, são ricas em antioxidantes, que precisam ser repostos após a atividade física.
A framboesa oferece diversos benefícios para a saúde, incluindo o fortalecimento do sistema imunológico, a proteção contra doenças cardiovasculares, a prevenção de doenças crônicas e o combate ao envelhecimento precoce.
Além de fornecer boa quantidade de potássio, as laranjas são também são frutas energéticas para atletas e fontes ideais de vitamina C. Isso pode ajudar a reduzir a inflamação e contribuir para que o corpo absorva o ferro de alimentos à base de plantas.
Elas podem se transformar em sucos saborosos e refrescantes, que também fornecem quantidades abundantes de carboidratos e água. Além disso, hidratam e diminuem o risco de fadiga.
Como fruta, a laranja fornece carboidratos naturais, como a frutose, que oferecem energia rápida e sustentada. Também é rica em fibras, que auxiliam na digestão e ajudam a manter os níveis de energia estáveis, evitando picos e quedas.
As uvas-passas possuem carboidratos, que são rapidamente absorvidos, fornecendo energia instantânea aos consumidores. A frutose e a glicose, açúcares naturais presentes nessa fruta também são excelentes fontes na recuperação de atletas.
Nesse sentido, as passas também são frutas energéticas para atletas menos caras que os gel de glicose e fornecem quantidades significativas de outros nutrientes valiosos, incluindo potássio, ferro e fibra.
Elas também contêm fibras, vitaminas e minerais, sendo ótimas opções nutritivas e práticas para lanches ou pré-treino. A energia proporcionada pelas uvas-passas pode ajudar a combater a sensação de cansaço e fadiga, especialmente durante o dia.
As cerejas ácidas podem ter um sabor levemente amargo, mas apresentam efeitos positivos na recuperação do exercício. Afinal, elas têm propriedades antioxidantes elevadas.
Por fim, elas oferecem diversos benefícios à saúde, como alívio da dor muscular, melhoria do sono e redução da inflamação. Também podem ajudar a controlar o colesterol, melhorar o sistema imunológico e até mesmo aliviar os sintomas da gota.