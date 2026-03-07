Entenda por que algumas frutas são melhores do que outras para o preparo de geleias

Por Flipar
Como fazer? Lave e corte os morangos, adicione açúcar (a proporção geralmente é de 1:1 com a fruta) e suco de limão para realçar o sabor e ajudar na gelificação. Cozinhe em fogo médio até a mistura engrossar.
Amora – Rica em pectina e com um sabor intenso, as amoras fazem uma geleia densa e aromática.
Como fazer? Combine amoras, açúcar e um pouco de suco de limão. Cozinhe até a fruta se desmanchar e a mistura engrossar, mexendo frequentemente.
Framboesa – Possui sabor vibrante e acidez equilibrada, ideal para geleias frescas e intensas.
Como fazer? Misture framboesas com açúcar e limão. Cozinhe em fogo baixo até que a geleia tenha a consistência desejada, aproximadamente 20-30 minutos
Mirtilo – Rico em antioxidantes, o mirtilo dá uma cor intensa e sabor doce à geleia.
Como fazer? Misture mirtilos com açúcar e limão. Cozinhe em fogo médio até que os mirtilos se rompam e a mistura engrosse.
Maçã – Naturalmente rica em pectina, o que ajuda a espessar geleias sem a necessidade de adicionar pectina extra.
Como fazer? Descasque, corte e cozinhe as maçãs com açúcar e um pouco de água. Adicione canela ou gengibre, se desejar, e cozinhe até a consistência desejada.
Marmelo – Muito rico em pectina, ideal para geleias firmes. E tem uma importante função para regularizar o intestino.
Como fazer? Descasque e corte o marmelo, cozinhe com água até amolecer. Adicione açúcar e continue cozinhando até obter uma geleia espessa e clara.
Frutas cítricas – Laranja, limão e tangerina têm alto teor de ácido e pectina, ajudando a formar geleias firmes com sabor refrescante.
Como fazer? Use a casca e o suco. Cozinhe com açúcar, adicionando a pectina natural da fruta. Deixe ferver até engrossar.
Manga – Doce e perfumada, adicionando um sabor tropical às geleias. O consumidor pode optar entre diferentes tipos de manga. Entre eles, espada, rosa e carlotinha.
Como fazer? Corte a manga em pedaços, misture com açúcar e suco de limão. Cozinhe até a fruta desmanchar e a mistura atingir o ponto de geleia.
Para fazer geleias em casa, é recomendado usar panelas grandes, já que a mistura irá borbulhar e expandir durante o cozimento.
Durante o preparo, não esqueça de testar o ponto da geleia. Coloque uma colher de chá de geleia em um prato gelado; se a mistura formar rugas quando empurrada, está pronta.
Quando a geleia estiver pronta armazene em frascos ou potes de vidro esterilizados para armazenar a geleia e garantir uma longa duração.
E fique ligado para armazenar da forma certa. Geleias caseiras devem ser guardadas em local fresco e escuro e refrigeradas após abertas.