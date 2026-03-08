Charutos: luxo, tradição e os perigos por trás da fumaça

Por Flipar
Os charutos são mais do que um simples produto de tabaco; são uma experiência cultural rica e sofisticada. Com raízes que remontam às civilizações antigas, seu consumo é associado a momentos de celebração e relaxamento.Entretanto, fazem mal à saúde.
Desde os icônicos habanos cubanos até variedades de outros países, cada charuto apresenta uma complexidade de sabores e aromas. Saiba um pouco sobre a história, os tipos e as melhores práticas para apreciar essa tradição única.
A origem do charuto é envolta em mistério, mas acredita-se que o cultivo do tabaco começou na província de Yucatán, no México, pelos maias.
Uma relíquia do século X encontrada na Guatemala mostra um maia fumando folhas de tabaco amarradas, sugerindo que a prática remonta a mais de dois milênios.
Inicialmente, o tabaco tinha usos medicinais. Catarina de Médicis, rainha da França, foi apresentada ao tabaco pelo embaixador francês Jean Nicot e o usava para tratar enxaquecas, o que levou a planta a ser chamada de “erva da rainha”.
Os charutos variam em potência, dependendo das folhas utilizadas. Em Cuba, eles são classificados em cinco categorias: suave, meio-suave, médio, meio-forte e forte.
A principal distinção entre um “charuto puro” e um “habano” é que este último é fabricado em Cuba e possui uma denominação de origem protegida.
Os habanos são considerados os melhores do mundo devido ao solo e clima cubanos, que conferem características únicas de sabor e aroma que não podem ser replicadas em outros lugares.
Embora existam charutos mais suaves de outras regiões, os cubanos são frequentemente buscados por quem valoriza intensidade e qualidade.
A qualidade de um charuto pode ser avaliada pela aparência. A capa deve ter brilho, textura suave e cortes perfeitos. A potência é determinada pela combinação das folhas internas.
Além de Cuba, outros países produzem charutos de qualidade, como República Dominicana, Brasil, Honduras, México e Jamaica.
Fumar charutos apresenta riscos à saúde, mas a forma de consumo é diferente da do cigarro. Os charutos não devem ser tragados, o que significa que a fumaça não entra nos pulmões, diferentemente do que acontece com os cigarros.
Outra diferença é que os cigarros contêm aditivos prejudiciais, como alcatrão e elementos artificiais.
O charuto é frequentemente associado a momentos de tranquilidade e prazer, ao invés da pressa comum ao fumar um cigarro, aliás.
Ele é desfrutado em ocasiões sociais, acompanhado de uma bebida, enquanto o cigarro está ligado a estresse e vício. Existem charutos que podem ser fumados em 1 hora e meia.
Os charutos têm uma rica história que remonta a civilizações antigas e evoluíram para se tornar um símbolo de prazer e ritual.